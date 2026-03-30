توضیحات مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد سال گذشته/ هر ماه مطالبات بازنشستگان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در تشریح شرایط و وضعیت سازمان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ دو مصوبه از سران قوا بابت رد دیون دولت به سازمان گرفتیم که در مهرماه ۱۸۵ همت شامل ۷۰ همت و در دی‌ماه نیز ۱۸۰ همت دریافت شد و ۹۰ همت آن نقدینگی ایجاد کرد، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها و بررسی‌های انجام شده، با مصوبه دوم که شامل موضوع بازگشت بانک رفاه کارگران هم بود، سال ۱۴۰۴ را در شرایطی بهتر از همه سال‌های اخیر و بدون مشکل نقدینگی و مالی و ناترازی منابع و مصارف به پایان می‌رساندیم اما با اتفاقات داخلی و شروع جنگ رمضان روبه‌رو شدیم.

سالاری با ذکر این نکته که پس از وقوع جنگ دوازده روزه، در خرداد ماه ۳۲ هزار میلیارد تومان و با احتساب پنج ماه پس از آن، در مجموع بیش از ۱۰۰ همت کاهش درآمد حاصل از وصول حق بیمه رخ داد. بخشی از این کاهش به مشکلات ایجاد شده مالی و اقتصادی کارفرمایان و بخش دیگری نیز به کاهش ۷۰۰هزار نفری بیمه‌شدگان در کارگاه‌های تحت پوشش مربوط بود.

وی افزود: با وحود کاهش قابل توجه وصولی حق بیمه در مقایسه با برآورد مورد انتظار، با تلاش شبانه‌روزی همه همکاران و مساعدت‌های صورت گرفته مسوولین مربوطه، از روش‌های مختلف نظیر خط اعتباری، استقراض، أوراق گام و… بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز درمانی، بیمه تکمیلی و مستمری اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پیش از زمان معمول هر ماه پرداخت کردیم و بویژه پرداخت به‌موقع و کامل عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران که با تصمیم دولت مبلغ آن نیز دوبرابر افزایش پیدا کرده بود، اقدام ارزشمند و سختی بود که در شرایط جنگی انجام شد.

استمرار خدمات جاری سازمان و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و تحول‌آفرین

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه این نشست با بیان اینکه در تلاش هستیم تعهدات شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، بیمه عمر و بخشی از مطالبات باقی‌مانده مراکز درمانی را انجام دهیم تا روند خدمت‌رسانی به مردم و ذینفعان با اختلال مواجه نشود؛ افزود: در شرایط کنونی، وظیفه ما این است که خدمات با تأخیر و اختلال مواجه نشود، این کار مهمی است و در عین حال ساده و آسان به دست نمی‌آید؛ ما باید کارهای جاری و برنامه‌های تحولی از پیش طراحی شده را از سر بگیریم و متوقف یا معلق به عادی شدن شرایط عمومی کشور نکنیم.

وی افزود: اصلاح ساختار شعب، مدیریت بهینه منابع انسانی، ساماندهی مراکز درمانی، اصلاح ساختار سازمان، بازرسی ضریب مقطوع پیمان، بازرسی الکترونیکی دفاتر، استقرار نظام بیمه متمرکز، مدیریت مصارف من غیرحق، اصلاح ساختار نظام متمرکز تأمین اجتماعی، ساماندهی وإصلاح برخی ضوابط مرتبط با مشاغل سخت‌وزیان‌آور، اصلاح برخی قوانین و مقررات مرتبط با تامین اجتماعی و پیگیری وصول مطالبات باقی مانده سازمان از دولت از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال کنیم.

طرحی برای حمایت از کارگاه‌ها بدون ایجاد بحران برای تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص مصوبه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص شرایط ناشی از جنگ برای کارگاه‌ها، گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و محاسبات منابع و مصارف سازمان در سال جاری، حق بیمه نگرفتن به معنای نادرست و تفسیر موسعی که بعضی از مقامات محلی برداشت کرده‌اند، در نهایت مساوی است با ایجاد بار مالی و تورم شدید برای کل کشور.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با دولت بویژه وزارت صمت و وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: مسیر و راهکار درست و مثبتی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ در حال طراحی و بررسی است تا ضمن حمایت از واحدهای مذکور، آسیب و فشار به صندوق تامین اجتماعی وارد نشود و ضمن ایفای تعهدات قانونی این کارگاه‌ها، حمایت مقتضی از جانب دولت نیز صورت گیرد که متعاقبا در صورت نهایی شدن، توسط مراجع متولی اعلام خواهد شد.

خانواده تامین اجتماعی، سربلند در بحران‌ها

سالاری در پایان خاطرنشان کرد: در طول چالش‌های مختلف پیش آمده در کشور، نظیر کرونا و حوادث سال گذشته، با تلاش یکایک همکاران در سطوح و بخش‌های مختلف سازمان در سراسر کشور و همراهی و حمایت دستگاه‌های مختلف و مسوولین مرتبط، سازمان توانست سربلند باشد و خوشخبتانه رضایت ذینفعان بویژه شرکای اجتماعی سازمان با جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفری کسب شد و همین رضایت و نگاه مثبت مردم همواره سرمایه اصلی سازمان تامین اجتماعی بوده است.

در جریان این نشست، تعدادی از معاونین و مدیران ستادی و استانی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات حوزه کاری خود پرداختند و مسائل مربوط به موضوعات جاری استان‌ها و برنامه‌های آتی سازمان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

