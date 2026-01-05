پیام تسلیت معاون دبیرکل خانه کارگر خطاب به دبیر خانه کارگر قزوین

به گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیامی درگذشت مادر دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

برادر ارجمند جناب آقای عیدعلی کریمی

دبیر اجرایی محترم خانه کارگر استان قزوین

ضایعه درگذشت والده گرامیتان، بانوی بافضیلت و باتقوا، مادری مؤمن، صبور و فداکار که حیات شریف و پربرکت خویش را صادقانه صرف تربیت فرزندانی تأثیرگذار و مدافع حقوق جامعه کارگری نمود، موجب تألم و تأسف عمیق اینجانب گردید.

بدین‌وسیله خاموش شدن این شمع فروزان را به حضرتعالی، بیت معزز و داغدار و کلیه بستگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم. آن مادر صبور را همین بس که با معرفت به حقیقت عالم هستی و با توشه‌ای گران‌سنگ از پارسایی و عشق به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، با لبیک به ندای ملکوتی «اِرْجِعی اِلی رَبِّک»، جهان فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

از درگاه خالق هستی، برای آن فقیده سعیده غفران و رحمت الهی، علو درجات و حشر با حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)، و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت نموده و سلامتی و دوام عمر باعزت جنابعالی را آرزومندیم.

روحش شاد و قرین رحمت بی‌انتهای الهی باد

حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر

و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

انتهای پیام/