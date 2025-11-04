خبرگزاری کار ایران
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور:

اعلام میانگین سن پدر و مادر در اولین فرزندآوری در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، میانگین سن پدر و مادر در اولین فرزندآوری در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس آمارهای موجود در این مرکز، میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری در کل کشور برابر با ۳۲.۵ سال بوده است که در نقاط شهری این عدد ۳۳.۱ سال و در مناطق روستایی ۳۰.۷ سال است. 

همچنین بر اساس این گزارش میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری در کل کشور برابر با ۲۷.۶ سال بوده است که در نقاط شهری ۲۸.۳ سال و در نقاط روستایی ۲۴.۴ سال است.

