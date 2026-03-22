همیشه پای کار تولید

به گزارش روابط عمومی طی این بازدید، مدیرعامل فولاد سنگان از نزدیک کلیه مراحل تولید، در کارخانه های کنسانتره و گندله سازی را بررسی نمود. رسولیان در این بازدید با تبریک اعیاد نوروز و عید فطر بر لزوم تداوم آماده به کاری خطوط تولید و رشد مستمر تولید تاکید کرد.

مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به شرایط کشور افزود؛ برنامه ریزی لازم برای حرکت در مسیر رشد کمی و کیفی تولید صورت پذیرفته است و با طراحی انعطاف پذیر و موثر متناسب با شرایط درصدد حفظ تداوم تولید هستیم.

علی رسولیان از آمادگی و هماهنگی کلیه ارکان شرکت خبر داد و گفت: در سال ۱۴٠۴ با وجود برخی چالشها اهداف کمی و کیفی و استراتژی های شرکت محقق شد و امیدواریم در سال جدید با تلاش مستمر و برنامه ریزی هدفمند و واقعی در مسیر خدمت و توسعه متوازن و پایدار منطقه گام برداریم.

انتهای پیام/