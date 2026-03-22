پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و عید فطر؛

ایستادگی در مسیر تولید؛ عبور سرافرازانه فولاد هرمزگان از سالی پرآزمون

همکاران گرامی

با سلام

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان تقارن عید سعید فطر ، با آغاز سال ۱۴۰۵ را گرامی می دارم .

در نخستین لحظات سال 1405 فرصتی است تا نگاهی کوتاه بیندازیم به مسیری که در سال پرفرازونشیب ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتیم؛ سالی که برای کشور عزیزمان و صنعتگران این مرز و بوم، آمیخته با دشواری‌ها و آزمون‌ها، و درعین‌حال جلوه‌هایی کم‌نظیر از همدلی، مقاومت، ایثار و امید بود.

در سالی که گذشت، صنعت فولاد و به‌ویژه شرکت فولاد هرمزگان با چالش‌هایی جدی چون تحریم‌های خارجی، ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین برق و گاز روبه‌رو بود. در کنار این مسائل، تحولات و تنش‌های منطقه‌ای، جنگ دوازده‌روزه خردادماه و جنگ فعلیِ ظالمانه تحمیل‌شده بر کشور، فضای عمومی جامعه و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. همچنین ملت بزرگ ایران در این مسیر، با فقدان و شهادت رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره‌الشریف) و جمعی از فرزندان و خدمت‌گزاران این سرزمین مواجه شد؛ رخدادی که بی‌تردید اندوهی بزرگ، اما درعین‌حال انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه راه عزت و استقلال این خاک پاک بود.

با این همه، کارکنان پرتلاش فولاد هرمزگان نشان دادند که اراده صنعتگران ایرانی فراتر از محدودیت‌ها و دشواری‌هاست. به حول و قوه الهی، تولید در این مجموعه نه‌تنها متوقف نشد و دچار رکود نگردید، بلکه با تاسی از رهنمودهای رهبر شهیدمان و با عزمی راسخ، امیدی مضاعف و مقاومتی مثال‌زدنی ادامه یافت. در سال ۱۴۰۴ شاهد تحقق ظرفیت اسمی تولید و ثبت رکوردهای تازه در بخش‌های مختلف ، حرکت در مسیر توسعه و همچنین تولید محصولات جدید بودیم؛ دستاوردهایی که حاصل تلاش دلسوزانه و شبانه‌روزی کارکنان، متخصصان و مدیران این شرکت بوده است.

بی‌تردید آنچه امروز از آن به‌عنوان موفقیت‌ یاد می‌کنیم، نتیجه روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری خانواده بزرگ فولاد هرمزگان است؛ خانواده‌ای که در سخت‌ترین شرایط نیز سنگر تولید و سازندگی را رها نکرده و همچنان در جبهه صنعت و پیشرفت کشور استوار ایستاده است.

این‌جانب ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌های ارزشمند تمامی کارکنان، امیدوارم در سال پیش‌ِ رو نیز با توکل بر خداوند متعال، همدلی بیشتر و تکیه بر توان داخلی، مسیر پیشرفت و تعالی فولاد هرمزگان با قدرت ادامه یابد و به یاری پروردگار، قله‌های بلند موفقیت و افتخار یکی پس از دیگری فتح شود.

اطمینان دارم که روزهای سخت خواهد گذشت و راهی که با ایمان، مقاومت و امید آغاز شده است، با قدرت ادامه خواهد یافت؛ و این مسیر روشن همچنان ادامه دارد.

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

 

