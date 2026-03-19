طرح خدمات نوروزی کرمان موتور ۱۴۰۵
با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی و آغاز سفرهای خانوادههای ایرانی، شرکت کرمان موتور برای خدمت رسانی در سراسر کشور آماده شد.
به گزارش ایلنا، در آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵، شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، بازوی اجرایی خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور (JAC، BAC، KMC، LIFAN، GEELY) از اجرای طرح خدمات نوروزی خود خبر داد.
سید حسین میری، مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ضمن آرزوی سلامتی و آرامش برای تمام مشتریان محترم کرمان موتور، درباره طرح خدمات نوروزی این شرکت توضیح داد: این طرح با هدف تأمین امنیت، آسایش و رضایت خاطر مشتریان، از طریق ۱۴۵ پایگاه امداد در محورهای ارتباطی کشور و 119 نمایندگی خدمات پس از فروش فعال، از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ الی ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.
مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ادامه داد: در این طرح، تمام نیروهای امدادی و کارشناسان فنی کرمان موتور در حالت آماده باش کامل قرار دارند. تیمهای متخصص با هدف تامین امنیت و آرامش مشتریان در تعطیلات نوروزی، با استفاده از خودروهای امدادی مجهز، ابزارهای عیبیابی پیشرفته و شبکه ارتباطی متمرکز، سعی میکنند درخواستهای امدادی و مراجعه به نمایندگیهای سطح کشور را در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ دهند.
به منظور افزایش کیفیت خدمات رسانی، پیش از آغاز طرح نوروزی، دورههای تخصصی آموزشی برای نیروهای امداد برگزار شده است. این آموزشها شامل استانداردهای فنی جدید، اصول ارتباط موثر با مشتریان و نحوه مدیریت شرایط بحرانی بوده تا هر تکنسین بتواند خدماتی دقیق، حرفهای و سریع ارائه دهد.
وی افزود: مشتریان میتوانند جهت اخذ نوبت از نمایندگیها و دریافت خدمات امدادی ضمن استفاده از اپلیکیشن کرمان موتور با شماره ۰۲۱۴۲۷۲۴ نیز تماس بگیرند. کارشناسان مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه مشاورههای فنی و راهنمایی تلفنی هستند.
در نمایندگیهای خدمات پس از فروش نیز گروههای پشتیبانی قطعات یدکی و تعمیراتی فعال هستند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به مشتریان خودروهای کرمان موتور ارائه شود. مجموعه خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور با تمام ظرفیت و در وضعیت آماده باش کامل، تلاش میکند تا در ایام نوروز ارائه خدمات پس از فروش متوقف نشود.
همچنین، شرکت کرمان موتور از تمام مشتریان خود درخواست میکند از تماس یا همکاری با شرکتهای امدادی متفرقه و غیرمجاز خودداری کنند. برخی از این شرکتها با سوءاستفاده از نام برند شرکت کرمان موتور، اقدام به دریافت هزینههای غیرواقعی و ارائه خدمات غیر استاندارد میکنند که میتواند منجر به آسیبهای جدی به خودرو یا تضییع حقوق مشتری شود.
تأکید میشود امدادرسانی رسمی به مشتریان کرمان موتور توسط شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، تنها از طریق مرکز تماس امداد این شرکت به شماره ۰۲۱۴۲۷۲۴ و پایگاههای تحت پوشش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو انجام میشود.
این طرح نمادی از تعهد کرمان موتور به مشتریان و مسئولیتپذیری در مسیر حفظ آرامش و ایمنی سفرهای نوروزی است.