به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، با فعال‌سازی این پوشش بیمه‌ای، ناوگان حمل‌ونقل کشور که نقش کلیدی در جابه‌جایی کالا، پشتیبانی از تجارت و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارد، در برابر خسارات احتمالی ناشی از خطرات جنگ و تبعات آن تحت حمایت قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است؛ این اقدام راهبردی در شرایطی صورت گرفته است که حفظ امنیت و پایداری مسیرهای حمل‌ونقل به‌عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی اهمیت ویژه‌ای یافته است و بیمه ایران با اتکا به توانگری مالی، سابقه تاریخی و رسالت ملی خود، بار دیگر در خط مقدم حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.

کارشناسان این اقدام را نمادی از اقتدار بیمه‌ای و مسئولیت ملی بیمه ایران در صیانت از منافع اقتصادی کشور و ایجاد اطمینان برای فعالان حوزه حمل‌ونقل و تجارت می‌دانند.

گفتنی است؛ متقاضیان می‌توانند برای بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای به شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

