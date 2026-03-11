بنیانگذار پوشش خطر جنگ، زمین و آسمان ایران را بیمه کرد
بیمه ایران پیشگام ارائه پوشش خطر جنگ در صنعت بیمه کشور در اقدامی راهبردی و ملی، شریانهای حیاتی حملونقل کشور در بخشهای هوایی، دریایی و زمینی را تحت پوشش این بیمه قرار داد تا زمین و آسمان ایران در برابر مخاطرات ناشی از جنگ از پشتوانهای مطمئن برخوردار باشد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، با فعالسازی این پوشش بیمهای، ناوگان حملونقل کشور که نقش کلیدی در جابهجایی کالا، پشتیبانی از تجارت و استمرار فعالیتهای اقتصادی دارد، در برابر خسارات احتمالی ناشی از خطرات جنگ و تبعات آن تحت حمایت قرار میگیرد.
شایان ذکر است؛ این اقدام راهبردی در شرایطی صورت گرفته است که حفظ امنیت و پایداری مسیرهای حملونقل بهعنوان شریانهای حیاتی اقتصاد ملی اهمیت ویژهای یافته است و بیمه ایران با اتکا به توانگری مالی، سابقه تاریخی و رسالت ملی خود، بار دیگر در خط مقدم حمایت از زیرساختهای اقتصادی کشور قرار گرفته است.
کارشناسان این اقدام را نمادی از اقتدار بیمهای و مسئولیت ملی بیمه ایران در صیانت از منافع اقتصادی کشور و ایجاد اطمینان برای فعالان حوزه حملونقل و تجارت میدانند.
گفتنی است؛ متقاضیان میتوانند برای بهرهمندی از این پوشش بیمهای به شعب و نمایندگیهای بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.