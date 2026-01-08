این تفاهم‌نامه با حضور محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و امیرمسعود رزازان قائم‌مقام بانک ملی ایران، امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک ملی ایران از طریق ارائه انواع ابزارهای تسهیلاتی و تعهدی، همچنین تامین مالی ارزی به روش‌هایی مانند انتشار اوراق و مرابحه ارزی، پشتیبانی مالی از فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس را بر عهده خواهد گرفت.

شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور، در قالب شرکت‌های تابعه خود، کل زنجیره ارزش این صنعت از جمله پالایش و تولید را پوشش می‌دهد.

تعمیق و گسترش همکاری‌های مالی و بانکی، تسهیل فرآیندهای تامین مالی و توسعه تعاملات میان دو طرف،مهم ترین محور اصلی این تفاهم‌نامه است.