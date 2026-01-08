خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری مالی بین بانک ملی ایران و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و قائم‌مقام بانک ملی ایران، تفاهم‌نامه همکاری در حوزه تامین مالی و گسترش تعاملات بانکی به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک ملی ایران و شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با حضور محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و امیرمسعود رزازان قائم‌مقام بانک ملی ایران، امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک ملی ایران از طریق ارائه انواع ابزارهای تسهیلاتی و تعهدی، همچنین تامین مالی ارزی به روش‌هایی مانند انتشار اوراق و مرابحه ارزی، پشتیبانی مالی از فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس را بر عهده خواهد گرفت.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مالی بین بانک ملی ایران و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور، در قالب شرکت‌های تابعه خود، کل زنجیره ارزش این صنعت از جمله پالایش و تولید را پوشش می‌دهد.

 تعمیق و گسترش همکاری‌های مالی و بانکی، تسهیل فرآیندهای تامین مالی و توسعه تعاملات میان دو طرف،مهم ترین محور اصلی این تفاهم‌نامه است.

