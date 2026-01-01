توسعه حمایت های بانک رفاه کارگران از اقتصاد دریامحور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، در جریان این رویداد، دکتر اسماعیل للـه ‌گانی مدیرعامل این بانک در رأس هیئتی از مدیران ارشد بانک، از غرفه بانک بازدید کرد و در گفت‌وگو با مدیران شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، راهکارهای توسعه همکاری‌های مالی و اعتباری را مورد بررسی قرار داد. وی همچنین در محل غرفه بانک، در گفت‌وگو با خبرنگاران، اهداف و دستاوردهای این حضور را تشریح کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده حوزه صنایع دریایی اظهار داشت: نمایشگاه صنایع دریایی بوشهر، محلی برای حضور شرکت‌های سازنده انواع شناورهای کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین تأمین‌کنندگان تجهیزات تخصصی این صنعت است. بانک رفاه کارگران به عنوان بانک حامی صنعت و تولید، با هدف پشتیبانی مالی از این بخش راهبردی در نمایشگاه حضور یافت و ابزارهای متنوع و نوین تأمین مالی خود را به فعالان این حوزه معرفی کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه جلسات متعددی با مدیران شرکت‌های فعال برگزار شد و مقرر شد نشست‌های تخصصی‌تری برای بررسی نیازهای مالی آن‌ها تشکیل شود تا بانک رفاه بتواند نقش مؤثرتری در تقویت صنعت دریایی کشور ایفا کند.

دکتر للـه گانی در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاه‌های تخصصی را فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، برای توسعه صادرات خود نیازمند ابزارهایی مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند. در این زمینه، شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌توانند با تسهیل مقررات، زمینه تعاملات مالی بین‌المللی را فراهم کنند.

وی افزود: ابزارهایی نظیر «بانک گارانتی» می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان خریدار و فروشنده داخلی و خارجی ایفا کند. بانک رفاه کارگران در تعامل با بانک مرکزی، در حال پیگیری استفاده مؤثر از این ابزار برای تسهیل مراودات مالی بین‌المللی است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران همچنین به جایگاه ویژه استان بوشهر اشاره کرد و گفت: این استان به دلیل ظرفیت‌های گسترده در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و اقتصاد دریا‌محور و همچنین همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌تواند به درگاهی مهم برای صادرات و واردات کشور تبدیل شود. توسعه حمل‌ونقل دریایی و تقویت ناوگان شناور، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش صادرات، ارزآوری و ارتباط تولیدکنندگان داخلی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

دکتر للـه گانی در پایان تصریح کرد: فعالان این حوزه می‌توانند بانک رفاه کارگران را به عنوان بانک عامل خود انتخاب کنند. در همین راستا، طرح «کشتی رفاه» طراحی شده که در قالب آن، از ابزارهای نوین مالی از جمله گواهی سپرده خاص استفاده می‌شود. این طرح می‌تواند در زمینه تعمیرات شناورها، ساخت کشتی‌های جدید و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنایع دریایی، پشتیبانی مؤثری ارائه دهد. همچنین ابزارهای متنوع تسهیلاتی ریالی از طریق شعب بانک رفاه در سراسر کشور در دسترس فعالان این بخش قرار دارد تا زمینه رونق هرچه بیشتر اقتصاد دریایی کشور فراهم شود.