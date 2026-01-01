خبرگزاری کار ایران
با هدف ارائه خدمات بانکی به فدراسیون چوگان:

«چوگان‌کارت» بانک تجارت رونمایی شد

«چوگان‌کارت» بانک تجارت رونمایی شد
بانک تجارت با رونمایی از «چوگان‌کارت» فرآیند ارائه خدمات بانکی شخصی‌سازی شده و حمایت از فدراسیون چوگان را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، رییس‌هیات‌مدیره این بانک در مراسم رونمایی از چوگان‌کارت که با حضور رییس و اعضای هیات‌رییسه فدراسیون چوگان و مدیرکل تشریفات دفتر ریاست‌جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه چوگان یکی از ورزش‌های ملی ایران به شمار می‌رود، اظهار امیدواری کرد که رونمایی از چوگان‌کارت آغازی برای گسترش فعالیت‌ و همکاری‌های بانک تجارت با فدراسیون چوگان و زمینه‌ساز اقبال بیشتر هموطنان به این ورزش ملی در سطح کشور باشد.

مرتضی ‌ترک‌تبریزی با اعلام آمادگی این بانک برای همکاری با فدراسیون چوگان در زمینه‌های مختلف افزود: نقطه تمایز بانک تجارت تعامل با گروه‌های مختلف مشتریان بر اساس نیازهای آنان بوده و برای رفع نیازهای متنوع هر گروه از مشتریان خود ابزار و خدمات شخصی‌سازی شده را طراحی و ارائه می‌کند که در بانکداری جدید از این ابزارها به عنوان نئو‌بانک نام برده می‌شود.

وی یادآور شد: بانک تجارت بانکی است که عمدتا حضوری فعال در حوزه بانکداری شرکتی داشته و سالیان متمادی است که با صنایع مختلف و بزرگ از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، دانشگاه‌ها و ... همکاری مداوم، مستقیم و پرنفوذ دارد. حضور مستقیم در حوزه ورزش و کسب مقام‌های شایسته‌ ورزشی از دیگر افتخارات بانک تجارت محسوب می‌شود.

رییس فدراسیون چوگان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه چوگان بالغ بر ۲۸۰۰ سال قدمت دارد و اولین بازی گروهی و توپی دنیاست گفت: فدراسیون چوگان در کنار رویکرد ورزشی خود در بعد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت می‌کند و افتخار داریم که از سال آینده در تقویم ملی کشور، روز چوگان افزوده خواهد شد.

اصغر ناظری خاطرنشان کرد: تیم ملی چوگان ایران در اولین اعزام برون مرزی خود توانست جزو شش تیم برتر دنیا به جام جهانی صعود کرده و سال آینده نیز در مسابقاتی که در کشور امارات با حضور ۸ تیم برگزار خواهد شد شرکت خواهد داشت.

وی همچنین با تقدیر از بانک تجارت به‌عنوان اولین بانکی که از فدراسیون چوگان و یک ورزش ملی حمایت می‌کند اظهار امیدواری کرد که چوگان‌کارت مقدمه‌ای بر همکاری بیشتر این فدراسیون با بانک تجارت باشد.

در این مراسم همچنین امیرحسین داودیان معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی و علیرضا حسینی‌آذرنوشان مدیر شعب منطقه شرق تهران گزارشی از روند اجرایی شدن پروژه چوگان‌کارت ارائه کردند.

داودیان با اشاره به ارتباط مستقیم ورزش چوکان با بسته خدمات «پرستیژ» بانک تجارت که برای مشتریان بسیار ارزنده و خاص طراحی شده و بزودی رونمایی خواهد شد گفت: با رونمایی از چوگان‌کارت، اعضای فدراسیون چوگان نیز از این بسته پرستیژی و سرویس‌های منحصر‌بفرد بانک تجارت بهره‌مند خواهند شد.

