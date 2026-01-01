به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل لله‌گانی در نشست مشترک با دکتر زارع استاندار بوشهر، با اعلام این مطلب، از آمادگی کامل این بانک به منظور حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی در این استان خبر داد و گفت: بانک رفاه کارگران از مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای تأمین مالی شامل تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع داخلی بانک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص و... برخوردار است که می‌تواند به شتاب‌بخشی طرح‌های اقتصادی استان کمک کند.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه صنایع دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار است، افزود: در کنار این بخش‌ها، ظرفیت تولید و صادرات خرما به عنوان سومین استان تولیدکننده این محصول، فرصت ارزشمندی برای توسعه زنجیره ارزش و صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به افزایش سرمایه اخیر این بانک تصریح کرد: این افزایش سرمایه، توانمندی بانک را برای حضور مؤثر در پروژه‌های بزرگ و متنوع استان بوشهر به‌طور چشمگیری ارتقا داده است. در همین راستا سامانه SCF بانک به‌طور کامل پیاده سازی شده است.

وی افزود: کارت رفاهی بانک برای تولیدکنندگان، بخش مصرفی و خانوارها با نرخ‌های مطلوب و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، در دسترس قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در تقویت معیشت و رونق اقتصادی ایفا کند.

در ادامه این نشست، دکتر زارع استاندار بوشهر با قدردانی از مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه، بوشهر را استانی راهبردی در اقتصاد کشور دانست و گفت: حدود ۷۰ درصد منابع گاز و نفت کشور در این استان قرار دارد و ۹۳ درصد صادرات از جمله محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق استان بوشهر انجام می‌شود. بانک رفاه تاکنون نقش ویژه و مؤثری در این استان داشته و همواره منشأ اثر بوده است.

استاندار بوشهر افزود: حمایت‌های بانک از طریق تأمین سرمایه در گردش، منجر به فعال‌سازی ۴۵ طرح راکد و نیمه‌راکد در استان شده که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تحقق توسعه پایدار داشته است. همچنین بانک در اجرای تسهیلات تکلیفی دولت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط (SMEها) عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.

