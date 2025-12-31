لیست شعب کشیک بانک سپه استان تهران برای روز چهارشنبه 10 دیماه
حسب اطلاعیه استانداری تهران مبنی بر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران و براساس اعلام شورای هماهنگی بانکها به علت برودت هوا و در راستای تامین و مدیریت مصرف انرژی، واحدهای ستاد مرکزی و شعب بانک سپه در استان تهران در روز چهارشنبه 10 دیماه به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، لازم به ذکر است به منظور خدمترسانی به مردم و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، شعب کشیک و همچنین واحدهای ستادی پشتیبانی کننده روز چهارشنبه دهم دیماه از ساعت 8:00 لغایت 12:00 ارائه خدمت مینمایند.
هموطنان گرامی می توانند لیست شعب کشیک بانک سپه را از اینجا مشاهده کنند.