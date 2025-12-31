به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، لازم به ذکر است به منظور خدمت‌رسانی به مردم و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، شعب کشیک و همچنین واحدهای ستادی پشتیبانی کننده روز چهارشنبه دهم دی‌ماه از ساعت 8:00 لغایت 12:00 ارائه خدمت می‌نمایند.

هموطنان گرامی می توانند لیست شعب کشیک بانک سپه را از اینجا مشاهده کنند.

