خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیست شعب کشیک بانک سپه استان تهران برای روز چهارشنبه 10 دی‌ماه

لیست شعب کشیک بانک سپه استان تهران برای روز چهارشنبه 10 دی‌ماه
کد خبر : 1735601
لینک کوتاه کپی شد.

حسب اطلاعیه استانداری تهران مبنی بر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران و براساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها به علت برودت هوا و در راستای تامین و مدیریت مصرف انرژی، واحدهای ستاد مرکزی و شعب بانک سپه در استان تهران در روز چهارشنبه 10 دی‌ماه به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، لازم به ذکر است به منظور خدمت‌رسانی به مردم و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، شعب کشیک و همچنین واحدهای ستادی پشتیبانی کننده روز چهارشنبه دهم دی‌ماه از ساعت 8:00 لغایت 12:00  ارائه خدمت می‌نمایند.

هموطنان گرامی می توانند لیست شعب کشیک بانک سپه را از اینجا مشاهده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی