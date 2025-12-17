خبرگزاری کار ایران
بیانیه رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) منتشر شد

بیانیه رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) منتشر شد
بیانیه تطبیق به منظور نیل به اهدافی همچون ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات و تقویت اصول حاکمیت شرکتی و ارزش های اخلاقی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در متن بیانیه تطبیق، بر پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، تعهد به اصول شفافیت، سلامت مالی و اخلاق حرفه‌ای و رعایت اصول حاکمیت شرکتی و استانداردهای نظارتی بانک مرکزی، تاکید شده است.

این گزارش حاکی است، بانک ملت با انتشار این بیانیه، پایبندی خود را به اصول شفافیت، پاسخگویی و رعایت قوانین و مقررات اعلام کرده است و انتظار دارد کارکنان در تمامی سطوح سازمانی، مفاد آن را به عنوان بخشی از تعهد حرفه ای خود مد نظر قرار دهند.

 

