رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی در گفتگو با ایلنا؛
افزایش قیمت شیر خام و لبنیات سفره مردم را کوچکتر کرده است
رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی، با بیان اینکه مشکل تأمین شیر خام هنوز حل نشده است، گفت: افزایش صادرات شیر خشک و بالا رفتن قیمت دلار باعث شده سفره مردم کوچکتر شود و لبنیات برای مصرفکنندگان به کالایی گران تبدیل شده است.
علیاحسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص ارز و کالا در بازار لبنیات اظهار کرد: بحث نهادهای دامی اخیراً بهتر از گذشته شده و اغلب دامداران توانستهاند نیاز خود را دریافت کنند که جای خوشحالی دارد، اما مشکل شیر خام هنوز پابرجاست و قیمت آن روز به روز در حال افزایش است.
وی ادامه داد: به دلیل جذابیت تولید شیر خشک، هرچه بهای دلار افزایش پیدا میکند صادرات شیر خشک رونق میگیرد و این موضوع باعث میشود سهم لبنیات مورد مصرف مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه سفره خانوارها لطمه ببیند.
ظفری با انتقاد از عملکرد دولت گفت: انتظار ما از دولت این است که اولویت را به سفره مردم بازگرداند و سپس به مسائل آماری و گزارشدهی بپردازد این در حالی است که تاکنون این توجه کافی نبوده است و قیمتهای کنونی لبنیات، از قبیل ۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم شیر خام، برای عموم مردم قابل تحمل نیست.
رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی در پایان تأکید کرد: امیدواریم دولت برای اصلاح وضعیت بازار لبنیات و حفظ قدرت خرید مردم اقدامی عاجل کند.