علی‌احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص ارز و کالا در بازار لبنیات اظهار کرد: بحث نهادهای دامی اخیراً بهتر از گذشته شده و اغلب دامداران توانسته‌اند نیاز خود را دریافت کنند که جای خوشحالی دارد، اما مشکل شیر خام هنوز پابرجاست و قیمت آن روز به روز در حال افزایش است.

وی ادامه داد: به دلیل جذابیت تولید شیر خشک، هرچه بهای دلار افزایش پیدا می‌کند صادرات شیر خشک رونق می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود سهم لبنیات مورد مصرف مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه سفره خانوارها لطمه ببیند.

ظفری با انتقاد از عملکرد دولت گفت: انتظار ما از دولت این است که اولویت را به سفره مردم بازگرداند و سپس به مسائل آماری و گزارش‌دهی بپردازد این در حالی است که تاکنون این توجه کافی نبوده است و قیمت‌های کنونی لبنیات، از قبیل ۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم شیر خام، برای عموم مردم قابل تحمل نیست.

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در پایان تأکید کرد: امیدواریم دولت برای اصلاح وضعیت بازار لبنیات و حفظ قدرت خرید مردم اقدامی عاجل کند.

