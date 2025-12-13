خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در گفتگو با ایلنا؛

افزایش قیمت شیر خام و لبنیات سفره مردم را کوچک‌تر کرده است

افزایش قیمت شیر خام و لبنیات سفره مردم را کوچک‌تر کرده است
کد خبر : 1725705
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی، با بیان اینکه مشکل تأمین شیر خام هنوز حل نشده است، گفت: افزایش صادرات شیر خشک و بالا رفتن قیمت دلار باعث شده سفره مردم کوچک‌تر شود و لبنیات برای مصرف‌کنندگان به کالایی گران تبدیل شده است.

علی‌احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص ارز و کالا در بازار لبنیات اظهار کرد: بحث نهادهای دامی اخیراً بهتر از گذشته شده و اغلب دامداران توانسته‌اند نیاز خود را دریافت کنند که جای خوشحالی دارد، اما مشکل شیر خام هنوز پابرجاست و قیمت آن روز به روز در حال افزایش است.

وی ادامه داد: به دلیل جذابیت تولید شیر خشک، هرچه بهای دلار افزایش پیدا می‌کند صادرات شیر خشک رونق  می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود سهم لبنیات مورد مصرف مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه سفره خانوارها لطمه ببیند.

ظفری با انتقاد از عملکرد دولت گفت: انتظار ما از دولت این است که اولویت را به سفره مردم بازگرداند و سپس به مسائل آماری و گزارش‌دهی بپردازد این در حالی است که تاکنون این توجه کافی نبوده است و قیمت‌های کنونی لبنیات، از قبیل ۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم شیر خام، برای عموم مردم قابل تحمل نیست.

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در پایان تأکید کرد: امیدواریم دولت برای اصلاح وضعیت بازار لبنیات و حفظ قدرت خرید مردم اقدامی عاجل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری