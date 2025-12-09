خبر خوب برای سهامداران/ سود خالص بانک ملت به بیش از 79 همت رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریورماه 1404، سود خالص هر سهم وبملت ۳۳۴ ریال اعلام شده است که درمقایسه با ۲۴۶ ریال مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 36 درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی سود ناخالص وبملت نیز حاکی از آن است که این بانک بورسی موفق شده است در نیمه نخست سال جاری ۸۴۵،۰۶۰ میلیارد ریال سود ناخالص شناسایی کند که در مقایسه با ۴۴۲،۴۹7 میلیارد ریال در مقطع مشابه سال گذشته جهشی 91 درصدی را تجربه کرده است.

در عین حال سود عملیاتی وبملت با رشدی 31 درصدی از ۷۲۲،۸۸1 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1403 به ۹۴۴،۴۷۸ میلیارد ریال در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است.

همچنین سود انباشته وبملت در پایان شهریورماه امسال به ۲،۰۳۱،۹۴9 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ۱،۴۶۵،۳۹۳ میلیارد ریال پایان سال 1403 با رشدی 39 درصدی رو به رو شده است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی وبملت هم از ۹۱۲،۲۴۹ میلیارد ریال در شهریورماه سال 1403 با رشدی 75 درصدی به ۱،۵۹۴،۴۳1 میلیارد ریال در شهریورماه سال جاری رسیده است.

