خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر خوب برای سهامداران/ سود خالص بانک ملت به بیش از 79 همت رسید

خبر خوب برای سهامداران/ سود خالص بانک ملت به بیش از 79 همت رسید
کد خبر : 1725044
لینک کوتاه کپی شد.

سود خالص بانک ملت در پایان شهریورماه امسال با 36 درصد رشد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته از ۵۸۵،۳۸8 میلیارد ریال به ۷۹۴،۵۹۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریورماه 1404، سود خالص هر سهم وبملت ۳۳۴ ریال اعلام شده است که درمقایسه با ۲۴۶ ریال مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 36 درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی سود ناخالص وبملت نیز حاکی از آن است که این بانک بورسی موفق شده است در نیمه نخست سال جاری ۸۴۵،۰۶۰ میلیارد ریال سود ناخالص شناسایی کند که در مقایسه با ۴۴۲،۴۹7 میلیارد ریال در مقطع مشابه سال گذشته جهشی 91 درصدی را تجربه کرده است.

در عین حال سود عملیاتی وبملت با رشدی 31 درصدی از ۷۲۲،۸۸1 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1403 به ۹۴۴،۴۷۸ میلیارد ریال در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است.

همچنین سود انباشته وبملت در پایان شهریورماه امسال به ۲،۰۳۱،۹۴9 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ۱،۴۶۵،۳۹۳ میلیارد ریال پایان سال 1403 با رشدی 39 درصدی رو به رو شده است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی وبملت هم از ۹۱۲،۲۴۹ میلیارد ریال در شهریورماه سال 1403 با رشدی 75 درصدی به ۱،۵۹۴،۴۳1 میلیارد ریال در شهریورماه سال جاری رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری