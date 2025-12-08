خبرگزاری کار ایران
تداوم حمایت بانک رفاه کارگران از بخش مسکن؛

پرداخت بیش از 90 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری

پرداخت بیش از 90 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری
بانک رفاه کارگران با پرداخت بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن در سال جاری، اقدامات خود در مسیر حمایت از بخش مسکن را تداوم بخشید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این میزان تسهیلات در قالب بیش از 44 هزار فقره، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.  

بر اساس این گزارش، این تسهیلات در قالب مسکن خودمالکی، ودیعه مسکن، پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بافت فرسوده و مسکن روستایی، مسکن آزادگان، جانبازان، خانواده های شهدا، نخبگان، اعضای هیئت علمی و همچنین تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین به معرفی شدگان سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید پرداخت شده است.

گفتنی است، بانک رفاه کارگران از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون بیش از 259 هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش و سایر سرفصل های بخش مسکن پرداخت کرده است.

 

