تسهیلات سریع و بدون ضامن در بانک کارگشایی / پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و مرابحه با وثیقه طلا

تسهیلات سریع و بدون ضامن در بانک کارگشایی / پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و مرابحه با وثیقه طلا
بانک کارگشایی با پرداخت تسهیلات جعاله و وام قرض الحسنه زمینه ساز کمک به رفع نیازهای فوری و احتیاجات ضروری متقاضیان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، هموطنان می توانند با حداقل زمان و بدون ضامن در مواقع ضروری برای هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه، ودیعه مسکن و.... از این تسهیلات بهره مند شوند.

از ویژگی های وام بانک کارگشایی این است که متقاضیان تنها کافی است طلای خودشان را به عنوان وثیقه نزد بانک امانت بگذارند و یکی از وام‌های قرض‌الحسنه یا مرابحه بانک کارگشایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

البته مشتریان بانک کارگشایی نیز با تمرکز گردش حساب خود نزد بانک کارگشایی موجب تسهیل این فرایند خواهند شد.

براین اساس بانک کارگشایی با وجود شعب مختلف توانسته در اقصی نقاط کشوردر حال حاضر تسهیلات خرد مرابحه رفع احتیاجات ضروری را با سقف فردی ۲۰۰ میلیون ریال و وام قرض الحسنه را با سقف فردی ۵۰ میلیون ریال به ترتیب در قبال ترهین ۵۰ و ۲۵ گرم طلا و جواهرات، توسط ۱۳شعبه و ۴۲ دایره فعال در سراسر کشور به متقاضیان پرداخت کند.

همچنین در طرح جدید بانک کارگشایی ارایه تسهیلات مرابحه با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در قبال ترهین ۱۲۵ گرم طلا و جواهرات و میانگین گردش حساب به متقاضیان و واجدین شرایط پرداخت می شود.

 لازم به ذکر است، توثیق طلا به عنوان تضمین وام دریافتی از تمامی شعب بانک ملی امکان پذیر است به طوریکه  متقاضیان اعتباری شعب بانک ملی می توانند با توثیق طلا ساخته شده و جواهرات و مسکوکات نزد بانک کارگشایی، به جای ضمانت شخص ثالث از مزایای این طرح بهره مند شوند.

ارائه خدمات تخصصی در زنجیره ارزش طلا و جواهرات ازجمله تعامل با مرکز مبادله ارز و طلای ایران در راستای ارائه خدمات مرتبط با حراج شمش طلای عرضه کنندگان به متقاضیان، در مرکز مبادله ایران نیز ازجمله طرح ها و اقدامات جدید این بانک است.​

