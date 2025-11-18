قدردانی استاندار آذربایجانغربی از اقدامات بانک تجارت
مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با استاندار آذربایجانغربی از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات اعتباری و تأمین مالی پروژههای توسعهای استان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این دیدار با اشاره به رویکرد بانک تجارت در پشتیبانی از فعالیتهای مولد، اعلام کرد: بانک تجارت آمادگی کامل برای تأمین مالی پروژههای توسعهمحور آذربایجانغربی و ارائه خدمات نوین به فعالان اقتصادی دارد.
مدیرعامل بانک تجارت درخصوص تقویت همکاریها در حوزههای سرمایهگذاری و حمایت از واحدهای اقتصادی این استان افزود: بانک تجارت با بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای مدرن آماده ارائه محصولات متنوع و خدمات اعتباری با کمترین هزینه برای تمامی فعالان بازار است.
استاندار آذربایجان غربی نیز اقدامات بانک تجارت در حمایت از تولید و اشتغال استان را مورد تجلیل قرار داد و خواستار افزایش حمایت از طرحهای صنعتی و کشاورزی آذربایجان غربی شد.
دکتر رضا رحمانی عملکرد بانک تجارت را همسو با سیاستگذاریهای دولت خدمتگزار دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش تعاملات، روند پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعهمحور استان تسهیل و تسریع شود.
در ادامه این دیدار، طرفین ضمن بررسی وضعیت طرحهای اقتصادی استان بر تقویت همکاریهای مشترک و حمایت از توسعه طرحهای زیرساختی تأکید کردند.