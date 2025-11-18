خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی استاندار آذربایجان‌غربی از اقدامات بانک تجارت

قدردانی استاندار آذربایجان‌غربی از اقدامات بانک تجارت
کد خبر : 1715759
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات اعتباری و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این دیدار با اشاره به رویکرد بانک تجارت در پشتیبانی از فعالیت‌های مولد، اعلام کرد: بانک تجارت آمادگی کامل برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌محور آذربایجان‌غربی و ارائه خدمات نوین به فعالان اقتصادی دارد.

مدیرعامل بانک تجارت درخصوص تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای اقتصادی این استان افزود: بانک تجارت با بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های مدرن آماده ارائه محصولات متنوع و خدمات اعتباری با کمترین هزینه برای تمامی فعالان بازار است.

استاندار آذربایجان غربی نیز اقدامات بانک تجارت در حمایت از تولید و اشتغال استان را مورد تجلیل قرار داد و خواستار افزایش حمایت از طرح‌های صنعتی و کشاورزی آذربایجان غربی شد.

دکتر رضا رحمانی عملکرد بانک تجارت را همسو با سیاست‌گذاری‌های دولت خدمتگزار دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش تعاملات، روند پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه‌محور استان تسهیل و تسریع شود.

در ادامه این دیدار، طرفین ضمن بررسی وضعیت طرح‌های اقتصادی استان بر تقویت همکاری‌های مشترک و حمایت از توسعه طرح‌های زیرساختی تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ