تحلیلی بر کاهش ۴۱درصدی شکایت از ایران خودرو در ششماه ابتدایی سال با مدیریت بخش خصوصی
شکایت از ایران خودرو نصف شد
«ایران خودرو» از کاهش ۴۱درصدی شکایات مردمی از این مجموعه در شش ماه ابتدایی سال خبر داد. بزرگترین خودروسازی کشور اعلام کرد از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، ۲۶هزار پرونده کمتر از مدت مشابه سال گذشته تشکیل شده و از ۶۴ هزار به ۳۸ هزار پرونده رسیدهاست.
بر اساس گزارش مرکز «رضایت و خشنودی مشتریان گروه صنعتیایرانخودرو»، بیشترین کاهش گشایت و تشکیل پرونده در حوزه فروش خودرو و سود رخ داده؛ چراکه میزان شکایتها در این حوزه از ۴۹هزار پرونده در نیمه نخست سال قبل، به کمتر از ۱۸هزار پرونده در شش ماهه ابتدایی رسیده؛ یعنی ۶۴ درصد کاهش یافته است.
کاهش شکایت مشتریان از «ایران خودرو» در ششماه ابتدایی ۱۴۰۴
|
شکایت
|
۱۴۰۳
|
۱۴۰۴
|
نرخ رشد
|
کل پروندهها
|
۶۴۱۰۸
|
۳۸۰۴۴
|
۴۰٫۷-%
|
تاخیر در تحویل خودرو
|
۳۱۲۷۸
|
۱۰۰۵۶
|
۶۷٫۸-%
|
سود
|
۴۵۱۸
|
۱۸۷۰
|
۵۸٫۶-%
۱. فروش و تعهدات تحویلی، بزرگترین سرفصل تاریخی شکایاتخودروسازان داخلی در سالهای متمادی است
۲. پرداخت سود به مشتریان بهدلیل تاخیر در تحویل، بار مالی شرکت و سهامداران را سنگینتر میکند
۳. تاخیر در تحویل، به مشکلات متعدد شهروندان از جمله ضرر مالی، اخلال در برنامهریزی، استرس، بیاعتمادی به برند و هزینههای اضافی (حملونقل و ...) منجر میشود.
۱. ایران خودرو، بزرگترین خودروساز کشور است که در هفت ماه ابتدایی امسال ۳۲۷ هزار و ۸۸۱ دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰درصدی داشت و توانست ۱۱۵ درصد از برنامههای خود را محقق کند.
۲. ایران خودرو سهمی بیش از ۵۰درصد از کل تولیدات کشور دارد و به تنهایی بار نیمی از تولید داخلی را به دوش میکشد.
۳. ایران خودرو بهمن سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و مدیریت جدید راهبرد و استراتژی جدید را روی ریل منتهی به رضایت مشتری تنظیم کردند.
حالا آمار میگوید اسب غولپیکر صنعت، گامهای اول را برداشته است و با افزایش تولید، طولانیترین صف شکایت مشتریان را ظرف شش ماه نصف کرده است.
گفته میشود قبل از خصوصیسازی اصلیترین موضوع شکایت از ایرانخودرو، تاخیر در تحویل خودروهای فروختهشده بود. زیرا بر اساس سیاست کلان مجموعه در دوره قبل، هرگاه ایرانخودرو با معضل کمبود نقدینگی مواجه میشدند به سریعترین راه دسترسی به نقدینگی یعنی پیشفروش یا فروش فوقالعاده متوسل میشدند؛ یعنی فروش خودروهایی که وجود نداشت. در این میان کمبود یک یا چند قطعه منجر به تولید خودروهای ناقص میشد و با بدقولی و تاخیر طرح شکایت، ایجاد بیاعتمادی و بار مالی ناشی از پرداخت سود را تشدید میکرد. بر همین اساس ۲۵آبان سال ۱۴۰۳، ایران خودرو ۳۴هزار تعهد معوق داشت، اما این عدد در ۲۵ آبان امسال به ۴۰۰۰ دستگاه رسیده که کمتر از تولید دو روز این مجموعه است و میتوان آن را صفر تلقی کرد. نکته قابل تامل این است تعهدات دو یا حتی ۳رقمی در سالهای گذشته جزو روال همیشگی بود و برای نخستین بار به نقطه صفر نزدیک شد.