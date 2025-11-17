معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه؛
از تولید تا نوآوری و توسعه/ بهرهوری؛ محور اصلی تمام فعالیتهای فولاد مبارکه
بهرهوری یکی از ارکان اصلی فعالیتهای تولیدی و سازمانی است و تمرکز گروه فولاد مبارکه در تمام حوزهها بر افزایش اثربخشی و ارزشآفرینی است؛ فولاد مبارکه تمامی فعالیتهای تولید، پروژههای توسعهای، تحقیقاتی و اقدامات نوآورانه خود را با رویکرد بهرهوری اجرا میکند تا به بهبود کارایی و ارتقای سطح عملکرد کارخانه دست یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه، در حاشیه یازدهمین دوره جایزه ملی بهرهوری معادن و صنایع معدنی ایران گفت:
بهرهوری یک رویکرد جامع مدیریتی است که همه بخشهای کسبوکار را در بر میگیرد و در فولاد مبارکه نیز تمام معاونتها از تولید و بهرهبرداری تا فناوری، خرید و فروش تلاش میکنند با انتخاب ورودیهای صحیح، خروجیهای اثربخشتری ایجاد کنند؛ رویدادهایی همچون جایزه ملی بهرهوری میتوانند نقش مهمی در توسعه نگاه بهرهورانه در صنعت ایفاء کنند.
تمرکز بهرهوری از سازمانها فراتر رفته و امروز به سطح اکوسیستم رسیده است. او نقشآفرینی بازیگران مختلف از جمله سازمانها، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگاهها را لازمه افزایش بهرهوری در مقیاس کلان دانست.