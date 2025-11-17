خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه؛

از تولید تا نوآوری و توسعه/ بهره‌وری؛ محور اصلی تمام فعالیت‌های فولاد مبارکه

از تولید تا نوآوری و توسعه/ بهره‌وری؛ محور اصلی تمام فعالیت‌های فولاد مبارکه
کد خبر : 1715289
لینک کوتاه کپی شد.

بهره‌وری یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های تولیدی و سازمانی است و تمرکز گروه فولاد مبارکه در تمام حوزه‌ها بر افزایش اثربخشی و ارزش‌آفرینی است؛ فولاد مبارکه تمامی فعالیت‌های تولید، پروژه‌های توسعه‌ای، تحقیقاتی و اقدامات نوآورانه خود را با رویکرد بهره‌وری اجرا می‌کند تا به بهبود کارایی و ارتقای سطح عملکرد کارخانه دست یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه، در حاشیه یازدهمین دوره جایزه ملی بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران گفت:

بهره‌وری یک رویکرد جامع مدیریتی است که همه بخش‌های کسب‌وکار را در بر می‌گیرد و در فولاد مبارکه نیز تمام معاونت‌ها از تولید و بهره‌برداری تا فناوری، خرید و فروش تلاش می‌کنند با انتخاب ورودی‌های صحیح، خروجی‌های اثربخش‌تری ایجاد کنند؛ رویدادهایی همچون جایزه ملی بهره‌وری می‌توانند نقش مهمی در توسعه نگاه بهره‌ورانه در صنعت ایفاء کنند.

تمرکز بهره‌وری از سازمان‌ها فراتر رفته و امروز به سطح اکوسیستم رسیده است. او نقش‌آفرینی بازیگران مختلف از جمله سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه‌ها را لازمه افزایش بهره‌وری در مقیاس کلان دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ