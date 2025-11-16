صدای بلند تریبونداران علیه صنعت خودرو/مقصر آمار بالای حوادث جادهای کیست؟
فهیمه اکبری صحت، اقتصاد ایران این روزها زیر تیغ تحریمهای داخلی و خارجی با بحرانهای متعددی مانند کسری بودجه، نوسانات ارزی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد شدید اقتصادی و ... دست و پنجه نرم میکند.
درحالی که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت به حوالی ۴درصد رسیده است، آمارهای رسمی نشان میدهد خسارات ناشی از حوادث جادهای ۷درصد از تولید داخلی را به خود اختصاص میدهد و تمامی برنامههای دولتها برای حل این بحران به بنبست رسیده است.
آمار نشان میدهد که در کشورمان سالانه ۸۰۰هزار حادثه رانندگی رخ میدهد که روزانه حدود ۴۰نفر در این تصادفات جان خود را از دست میدهند. به عبارتی در هر ۳۶دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست میدهد.
درسالهای اخیر مقصران بسیاری برای حوادث جادهای شناسایی شده که نشان میدهد، افزایش حجم تصادفات به دلیل نقص فنی خودروها و پایین بودن ایمنی آنها نیست.
برخی صاحبان تریبون در این سالها خودرو را تنها عامل حوادث جادهای عنوان کردهاند و معتقد نبود صنعت خودروسازی و تعطیلی شرکتهای خودروساز زیان کمتری به اقتصاد وارد میکند، درحالی که آمار کاملا عکس مدعیان و تریبون داران را نشان میدهد.
براساس آمارهای رسمی مرکز اورژانس، رئیس پلیس فراجا و وزارت راه، در ایام نوروز به طور متوسط در هر روز ۵۵نفر بر اثر حوادث جادهای جان خود را از دست میدهند که مهمترین علت این حوادث، از سوی پلیس راه فراجا عدم رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی و بیتوجهی به جلو بوده است.
آمارهای رسمی پلیس فراجا حاکی از آن است که مهمترین دلایل تصادفات جادهای، بیتوجهی به جلو با ۴۵ درصد، انحراف به چپ با ۱۱ درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۶ درصد بوده است. تغییر مسیر ناگهانی و واژگونی نیز از عوامل تأثیرگذار در بروز این حوادث بودهاند.
براساس اعلام رسمی رئیس پلیس راه فراجا پر تصادف ترین جاده های کشور نیز جاده های تهران - مشهد، اصفهان، کرمان و خوزستان هستند.
طبق آمار اورژانس کشور پرحادثهترین جاده کشور، جاده تهران_مشهد است که ماهانه نزدیک به ۸۰ نفر در جادههای خراسان رضوی جان خود را از دست میدهند.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از ۳۰۰ نقطه حادثه خیز در استان کرمان وجود دارد که شاخص جانباختگان حوادث جادهای در کرمان بیش از ۲۹ به ازای ۱۰۰نفر است به عبارتی ۱۲نفر بیشتر از استاندارد جهانی.
بررسی سهم عوامل مختلف در تصادفات حکایت از آن دارد که خطای انسانی با ۵۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد. رتبه بعدی به ناایمن بودن جادهها مربوط میشود که سهم ۲۰ درصدی در تصادفات دارد. عامل مشترک ۱۶ درصد از تصادفات را به خود اختصاص میدهد و وسیله نقلیه سهم ۱۲ درصدی از تصادفات جادهای دارد.
براساس اطلاعات معاونت حملونقل وزیر راه و شهرسازی، مهمترین عامل تصادفات جادهای عامل انسانی است که بر اساس بررسیها ۹۲ درصد از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگان است.
آمارهای رسمی وزارت صنعت نشان میدهد با
وجود ارتقای استانداردهای کیفی و ایمنی خودروهای داخلی طی سال های اخیر و خروج محصولات با پلتفرم های قدیمی از چرخه تولید، به دلیل عدم اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و غیرایمن (فرسودگی حدود ۴۷درصد ناوگان وسایل نقلیه کشور)، عدم اجرای دقیق معاینه فنی خودرو در کشور و نیز افزایش تردد وسایل نقلیه در سال های اخیر شاهد تلفات جادهای آمار بالایی دارند.
برخی افراد بدون در نظر گرفتن ۱۳ برابر شدن تعداد خودروها و کاهش تلفات جاده ای طی دو دهه اخیر، اصرار دارند خودروهای تولید داخل را که طی یک دهه اخیر برای ارتقای آنها تلاش های بسیاری صورت گرفته عامل اصلی تلفات جاده ای جلوه دهند.