مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با کیتونکست کرمان موتور

ثبت نام کیتونکست آغاز شد

ثبت‌نام سومین دوره رویداد «فرصت‌های نوآوری و فناوری کرمان موتور» با عنوان KITONEXT آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ این رویداد روز دوم آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود و میزبان دانشجویان، پژوهشگران، فعالان فناوری و علاقه‌مندان به صنعت خودرو خواهد بود.

KITONEXT به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای نوآوری در صنعت خودرو ایران، با هدف ایجاد تعامل واقعی میان صنعت و دانشگاه، شناسایی ایده‌های نوآورانه و حمایت از فناوری‌های آینده‌محور برگزار می‌شود. در این دوره، مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی، ارائه پروژه‌های فناورانه کرمان موتور و بخش‌های تعاملی برای شبکه‌سازی در نظر گرفته شده است.

محورهای تخصصی سومین دوره KITONEXT شامل:

تاکسی‌های پرنده (eVTOL)

نوآوری در قوای محرکه خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی

فناوری‌های نوین در شبکه برق و نرم‌افزارهای خودرویی

تولید، لجستیک و زنجیره تأمین هوشمند

هوش مصنوعی، تحلیل داده و کاربرد آن در صنعت خودرو

طراحی صنعتی و حمل و نقل (Transportation Design)

تجلیل از برترین طرح‌های مسابقه استایل eVTOL

مدرسه کسب‌وکار کرمان موتور

دوره دوم این رویداد در آبان ۱۴۰۳ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و حضور مدیران ارشد کرمان موتور، معاون وزیر صمت، نخبگان علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، آن را به یک گردهمایی مؤثر در حوزه فناوری و حمل و نقل آینده تبدیل کرد. مباحثی مانند پیشرانه‌های نوین، خودروهای هوشمند، کاهش آلاینده‌ها، انرژی‌های نو و نوآوری‌های حمل و نقل از جمله موضوعات کلیدی آن دوره بود.

کرمان موتور با حضور مستمر و مؤثر در همایش‌ها و رویدادهای مرتبط با صنعت خودرو که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، ثابت کرده است که در مسیر توسعه نوآوری و همکاری صنعت و دانشگاه فعال بوده و یکی از پیشگامان این حوزه به شمار می‌آید. حضور در همایش‌هایی همچون قوای محرکه نوین در دانشگاه علم و صنعت، برگزاری مسابقه eVTOL و رویداد کیتونکست﻿، نشان‌دهنده تعهد این شرکت به استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور و تقویت پیوند بین صنعت و پژوهش‌های دانشگاهی است.

پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/events مراجعه کنند.

 

