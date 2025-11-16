مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با کیتونکست کرمان موتور
ثبت نام کیتونکست آغاز شد
ثبتنام سومین دوره رویداد «فرصتهای نوآوری و فناوری کرمان موتور» با عنوان KITONEXT آغاز شد.
به گزارش ایلنا؛ این رویداد روز دوم آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود و میزبان دانشجویان، پژوهشگران، فعالان فناوری و علاقهمندان به صنعت خودرو خواهد بود.
KITONEXT بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای نوآوری در صنعت خودرو ایران، با هدف ایجاد تعامل واقعی میان صنعت و دانشگاه، شناسایی ایدههای نوآورانه و حمایت از فناوریهای آیندهمحور برگزار میشود. در این دوره، مجموعهای از کارگاههای تخصصی، نشستهای علمی، ارائه پروژههای فناورانه کرمان موتور و بخشهای تعاملی برای شبکهسازی در نظر گرفته شده است.
محورهای تخصصی سومین دوره KITONEXT شامل:
تاکسیهای پرنده (eVTOL)
نوآوری در قوای محرکه خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی
فناوریهای نوین در شبکه برق و نرمافزارهای خودرویی
تولید، لجستیک و زنجیره تأمین هوشمند
هوش مصنوعی، تحلیل داده و کاربرد آن در صنعت خودرو
طراحی صنعتی و حمل و نقل (Transportation Design)
تجلیل از برترین طرحهای مسابقه استایل eVTOL
مدرسه کسبوکار کرمان موتور
دوره دوم این رویداد در آبان ۱۴۰۳ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و حضور مدیران ارشد کرمان موتور، معاون وزیر صمت، نخبگان علمی و شرکتهای دانشبنیان، آن را به یک گردهمایی مؤثر در حوزه فناوری و حمل و نقل آینده تبدیل کرد. مباحثی مانند پیشرانههای نوین، خودروهای هوشمند، کاهش آلایندهها، انرژیهای نو و نوآوریهای حمل و نقل از جمله موضوعات کلیدی آن دوره بود.
کرمان موتور با حضور مستمر و مؤثر در همایشها و رویدادهای مرتبط با صنعت خودرو که در دانشگاهها برگزار میشود، ثابت کرده است که در مسیر توسعه نوآوری و همکاری صنعت و دانشگاه فعال بوده و یکی از پیشگامان این حوزه به شمار میآید. حضور در همایشهایی همچون قوای محرکه نوین در دانشگاه علم و صنعت، برگزاری مسابقه eVTOL و رویداد کیتونکست، نشاندهنده تعهد این شرکت به استفاده از ظرفیتهای علمی کشور و تقویت پیوند بین صنعت و پژوهشهای دانشگاهی است.
پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/events مراجعه کنند.