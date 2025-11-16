نجارزاده که به همراه هیأت همراه از بخش‌های مختلف مجموعه «علی‌بابا» در کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد، با اشاره به نقش تحول‌آفرین فناوری‌های دیجیتال در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم گفت: «بانک ملی ایران طی سال‌های اخیر گام‌های موثری برای افزایش سهم بازار در شبکه بانکی برداشته و هم‌اکنون بیشترین سهم از بازار مالی کشور را در اختیار دارد. امروز لازم است با تکیه بر فناوری‌های نوین، خدمات نئوبانکی را بر بستر سامانه بام توسعه دهیم و جایگاه بانک را در عرصه فناوری اطلاعات بیش از پیش تثبیت کنیم.»

او توسعه همکاری با کسب‌وکارهای فناورانه را از اولویت‌های بانک ملی دانست و افزود:«با توجه به تحولات گسترده ناشی از ظهور فناوری‌های مدرن دیجیتال، همکاری با بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ارتقای کیفیت خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی ذینفعان جز از مسیر زیست‌بوم دیجیتال محقق نخواهد شد.»

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشینه دیرینه و اعتماد عمومی به این بانک در طول نزدیک به یک قرن فعالیت، تأکید کرد که روش‌های سنتی در ارائه خدمات دیگر کارایی گذشته را ندارد و بانک باید در مسیر توسعه خدمات هوشمند و نوآورانه حرکت کند.

در این دیدار، مجید حسینی‌نژاد بنیان‌گذار شرکت سفرهای علی‌بابا نیز با تشریح فعالیت‌های این شرکت در زیست‌بوم دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌ها، به نقش پلتفرم‌های سفر در توسعه خدمات در مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد و از گسترش همکاری با بانک ملی ایران ابراز خرسندی کرد.