چگونگی تامین ارز، مهمترین چالش فعالان اقتصادی

علیرضا یوسف‌نظری، مدیر بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت "سنوپارس" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در حاشیه نمایشگاه ماشین‌آلات صنعتی اظهار کرد: شرکت "سنوپارس" در سال ۱۳۵۶ تأسیس شد و فعالیت اولیه آن در حوزه ادوات کشاورزی بود.

وی افزود: در طول این سال‌ها با توسعه برنامه‌ها و محصولات، به حوزه ماشین‌آلات راهسازی و دستگاه‌های خاص ورود کردیم و اکنون در حال تولید ماشین‌آلات یونیک و تخصصی هستیم.

یوسف‌نظری اضافه کرد: یکی از نقاط قوت این شرکت، قدمت و تداوم فعالیت نسل‌های مختلف در مدیریت آن است. نسل سوم خانواده مؤسس، همچنان در شرکت فعال است و این تداوم موجب انتقال تجربه و پایداری در مسیر توسعه شده است.

گستره فعالیت و بازار مشتریان

نظری بیان کرد: محصولات شرکت در تمامی ۳۱ استان کشور حضور دارند و مشتریان ما شامل سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ و پیمانکاران محلی هستند.

مدیر روابط عمومی شرکت "سنوپارس" خاطرنشان کرد: تلاش ما این بوده که سهمی هرچند کوچک در آبادانی کشور داشته باشیم و در پروژه‌های عمرانی و سازندگی نقش ایفاء کنیم.

مزیت‌های رقابتی و عوامل جذب مشتریان

وی با اشاره به ویژگی‌های متمایز محصولات "سنوپارس" توضیح داد: آنچه برای مشتریان راهسازی اهمیت دارد، کیفیت و دوام دستگاه‌هاست. از ابتدا تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه و ارتقای دانش فنی گذاشته‌ایم تا تمامی اجزای ماشین‌آلات براساس نیاز مشتریان طراحی شود.

نظری ادامه داد: یکی از عوامل اعتماد مشتریان، اطمینان از کیفیت و آرامشی است که هنگام کار با دستگاه‌های ما دارند. بسیاری از نیازهایی که مشتریان حتی خود از آن آگاه نبودند، در طراحی محصولات ما پیش‌بینی شده و همین امر جذابیت برند سنوپارس را افزایش داده است.

مدیر بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت "سنوپارس" خاطرنشان کرد: خدمات مداوم و پایدار پیش از فروش، حین فروش و پس از فروش از دیگر مزایای ماست. همواره تعهد ۱۰ ساله خدمات را حفظ کرده‌ایم و طی سال‌های اخیر در رتبه‌بندی وزارت صمت، جزء شرکت‌های برتر در حوزه خدمات پس از فروش بوده‌ایم.

ارزیابی از حضور در نمایشگاه

مدیر شرکت "سنوپارس" در ارزیابی خود از نمایشگاه کانماین گفت: سال‌هاست در نمایشگاه کان‌مین حضور داریم و از نظر کیفیت برگزاری، امکانات سالن‌ها و خدمات ارائه‌شده رضایت کامل داریم.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها بهترین فرصت برای معرفی محصولات جدید و تبادل تجربه میان تولیدکنندگان و مشتریان است.

نظری تأکید کرد: سطح کیفی و نظم حاکم بر نمایشگاه، محلی مناسب برای آشنایی مردم و متخصصان با فناوری‌های جدید فراهم کرده است و جا دارد از برگزارکنندگان که در هر شرایطی این بستر تعامل را ایجاد می‌کنند، قدردانی شود.

چالش‌های تولید و درخواست از نهادهای مرتبط

مدیر روابط عمومی شرکت "سنوپارس" در خصوص چالش‌های موجود متذکر شد: تولید همواره با مشکلات خاص خود روبه‌روست. در شرایط اقتصادی فعلی کشور و جهان با مسائلی چون تأمین‌کنندگان خارجی و تخصیص ارز از سوی بانک‌ها مواجه هستیم.

نظری ادامه داد: هرچه عمق ساخت داخل افزایش یابد، اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود. اما موانع موجود در مسیر تأمین مواد اولیه و قطعات گاهی موجب اختلال در زنجیره تولید می‌شود. انتظار ما از وزارتخانه‌های مرتبط این است که برای شرکت‌های باسابقه و فعال در این حوزه، تسهیلات و استثنائاتی در زنجیره تأمین قائل شوند تا روند تولید دچار وقفه نشود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام تنگناها، ما در موضع تولید و خدمت باقی مانده‌ایم و با امید به آینده، مسیر توسعه را ادامه خواهیم داد.

