معرفی و بررسی بهترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری
در سالهای اخیر، برای رفع این چالشها، استفاده از نرم افزار حسابداری پیمانکاری آنلاین به یک الزام تبدیل شده است. نرم افزار حسابداری پیمانکاری با رویکرد پروژهمحور و پشتیبانی از فرآیندهای تخصصی پیمانکاری، توانسته است مدیریت حسابداری را برای شرکتهای پیمانکاری ساده، شفاف و قابل کنترل کند.
اگر در حوزه ساختمانسازی، راهسازی، تأسیسات یا پروژههای زیرساختی فعالیت میکنید، احتمالاً با پیچیدگیهای مالی و حسابداری پروژههای پیمانکاری آشنا هستید. از کنترل صورتوضعیتها و قراردادها گرفته تا مدیریت هزینههای کارگاهی، زمانبندی پرداختها و محاسبه بهای تمامشده هر پروژه؛ همه این موارد در صورت نبود یک سیستم مناسب، میتوانند باعث اختلال مالی، تأخیر و حتی زیان شوند.
حسابداری پیمانکاری چیست؟
حسابداری پیمانکاری شاخهای تخصصی از علم حسابداری است که به شناسایی، ثبت، طبقهبندی و گزارشدهی رویدادهای مالی مرتبط با قراردادها و پروژههای پیمانکاری میپردازد. هدف این نوع حسابداری، ارائه تصویری واقعی و مستند از وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی هر پروژه است تا امکان ارزیابی دقیق درآمدها، هزینهها و میزان سود یا زیان حاصل از اجرای قرارداد فراهم شود.
اطلاعات حاصل از حسابداری پیمانکاری باید دارای ویژگیهای کیفی نظیر مربوط بودن، قابلیت اتکاء و بهموقع بودن باشند تا در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی مالی مورد استفاده مؤثر قرار گیرند. از اینرو، طراحی و بهکارگیری یک سیستم حسابداری دقیق و کارآمد برای شرکتهای پیمانکاری، از الزامات اصلی در مدیریت صحیح پروژهها محسوب میشود.
در این میان، نرمافزار حسابداری پیمانکاری نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم مالی سازمان، عملیات مرتبط با پروژهها و قراردادها را بهصورت مستقل و تفکیکشده از دیدگاه پیمانکار ثبت و پردازش میکند. این نرمافزار ضمن تسهیل در کنترل هزینهها و درآمدها، امکان تهیه گزارشهای مالی و تحلیلی دقیق را برای هر پروژه فراهم میسازد
چرا باید نرم افزار حسابداری پیمانکاری داشته باشیم؟
حسابداری پیمانکاری با حسابداری عمومی تفاوت ماهیت دارد؛ چون همه چیز حول قراردادها و پروژهها تعریف میشود.
در شرکتهای پیمانکاری معمولاً با این چالشها مواجهیم:
- هزینههای متعدد با ماهیتهای متفاوت (دستمزد، تجهیزات، subcontractor و…)
- گردش مالی طولانیمدت و وابسته به پیشرفت پروژه
- پیچیدگی در محاسبه بهای تمامشده
- نیاز به ارائه گزارشهای دقیق برای کارفرما و سازمانهای نظارتی
- الزامات بیمهای و مالیاتی مخصوص قراردادهای پیمانکاری
بنابراین، داشتن بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین مناسب، از اتلاف هزینه و خطاهای مالی جلوگیری کرده و کنترل پروژه را قابلمدیریت میکند.
مزایای کلیدی نرم افزار حسابداری پیمانکاری
بهکارگیری بهترین نرم افزار حسابداری برای پیمانکاری مزایای متعددی داشته و این دسته از نرمافزارها تنها به ثبت اعداد و ارقامها نمیپردازند. مهمترین مزایای نرم افزار حسابداری برای پیمانکاری عبارتند از:
|
1
|
افزایش سرعت و دقت امور حسابداری
|
5
|
کاهش خطای انسانی و صرفهجویی در زمان
|
2
|
مدیریت آسان درآمدها و هزینهها
|
6
|
مدیریت و تصمیمگیری بهتر و دقیقتر
|
3
|
ثبت دقیق قراردادها و اطلاعات
|
7
|
مدیریت الزامات قانونی و مالیاتی
|
4
|
مدیریت چند پروژه پیمانکاری بهصورت همزمان
|
8
|
اطلاع از موجودی انبار
1. افزایش سرعت و دقت امور حسابداری
به لطف نرم افزار حسابداری پیمانکاری، صورتهای مالی بهصورت خودکار ثبت شده و بر اساس نام و نوع مشتریان قابل ثبت و طبقهبندی میشوند. این نرمافزارها اطلاعات مالی و حسابداری را بهسرعت ثبت کرده و محاسبهها را بهصورت ایمن و دقیق انجام میدهند. همچنین با کمک نرمافزارهای حسابداری مخصوص پیمانکاری میتوانید کلیه فاکتورها، پیشفاکتورها و انواع گزارشات مالی را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را ویرایش و تکمیل کنید.
2.مدیریت آسان درآمدها و هزینه ها
بهترین نرم افزار حسابداری برای پیمانکاری به شما این امکان را میدهد که کلیه درآمدها و هزینههای مرتبط با پروژه، استهلاک، بیمه و مالیات، چکها و معوقات، هزینههای مصرفی و حقوق و دستمزد را ثبت و بررسی کنید. با ثبت این اطلاعات مهم شفافیت مالی بالا رفته و هزینههای جزئی قابلشناسایی و پیگیری میشوند.
3. ثبت دقیق قراردادها و اطلاعات
هنگام ثبت هر قرارداد پیمانکاری میتوانید اطلاعات مهمی مانند شماره قرارداد، شرح قرارداد، اطلاعات مرتبط با مشتری یا کارفرما و سایر دادههای مشابه را ذخیره و ثبت کنید. این قراردادها و اطلاعات با وضعیتهای مختلف قابل ثبت و پیگیری بوده و شفافیت بیشتری را ایجاد میکنند.
4. مدیریت چند پروژه پیمانکاری بهصورت همزمان
با در اختیار داشتن یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری حرفهای میتوانید چندین پروژه را بهصورت همزمان مدیریت و کنترل کنید. به واسطه تهیه این نرمافزارها قادر خواهید بود تا پروژههای مختلف خود را در یک بستر و با حداکثر سرعت سازماندهی کنید.
5. کاهش خطای انسانی و صرفه جویی در زمان
نرمافزارهای مخصوص پیمانکاری و ساختمانسازی از طریق خودکارسازی فرآیندهای مالی و انجام دقیق محاسبات میتوانند ریسک ناشی از خطاهای انسانی را به حداقل برسانند. از طرف دیگر، ثبت و گزارشگیری خودکار اطلاعات میتواند زمان انجام امور حسابرسی را به طرز قابلتوجهی کاهش دهد.
6. مدیریت و تصمیم گیری بهتر و دقیق تر
اطلاعات مهمی مانند حسابهای ثبتشده سود و زیان، سطح بودجه، تحلیل عملکردها، حوالهها و معوقات، هزینههای جزئی و هزینههای واقعی و ... دقت و کیفیت مدیریت مالی را تا حد چشمگیری افزایش میدهند.
7. مدیریت الزامات قانونی و مالیاتی
عمده پروژههای پیمانکاری و قراردادی تحت تأثیر قوانین مالی مانند، حق بیمه و مالیات قرار میگیرند. نرمافزارهای حسابداری پیمانکاری امکان رسیدگی به این الزامات را تسهیل بخشیده و از ریسک بروز جریمههای سنگین مالی جلوگیری میکنند.
8. اطلاع از موجودی انبار
این نرمافزارهای اختصاصی، امکان ثبت حواله، برگشت یا انتقال موجودی انبار را در اختیار قرار میدهند. با وجود چنین دیتاهایی قادر خواهید بود تا هر لحظه از موجودی انبار خود آگاهی یافته و از هدر رفت منابع جلوگیری کنید.
ویژگی های بهترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری
یک نرم افزار حسابداری برای پیمانکاری میبایست علاوه بر پوشش کلیه مزایای فوق، از امکانات تخصصی برخوردار بوده تا بتواند نیازهای شما را به بهترین شکل مرتفع سازد. نرمافزار حسابداری ابری برخلاف سایر نرمافزارهای سنگین حسابداری، نیازی به نصب نداشته و بر روی وبسایت این مجموعه در دسترس قرار گرفته است. بر روی انواع ویندوزها و سیستمعاملها مانند ویندوز، اندروید و IOS قابل اجرا بوده و یک تجربه کاربری ایده آل را رقم میزند. در ادامه، امکانات تخصصی و وجوه تمایز این سیستم حسابداری پرطرفدار را مشاهده خواهید کرد:
- امنیت بالا و پشتیبانی حرفهای
- امکان دسترسی به سیستم حسابداری از راه دور
- ساخت فرمول تولید ویژه شرکت های پیمانکاری دارای کارگاه تولیدی
- قابلیت یکپارچگی با انواع سیستمهای مدیریت پروژه، ERP و سیستمهای بانکی و حسابداری
- قابلیت اتصال به سامانه مودیان
- انعطافپذیری بالا و امکان سفارشیسازی بر اساس پروژه پیمانکاری
- تضمین سودآوری پروژه به واسطه ارائه گزارشهای مالی دقیق
- محاسبه دقیق عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیفها
- امکان گزارشگیری از سررسیدها
- امکان دریافت گزارش از درصد پیشرفت پروژهها
- امکان ثبت مکاتبات
- قابلیت اتچ اسناد و تصاویر فیشهای پرداختی و فاکتورها
- قابلیت ثبت هزینههای پرداختشده به تفکیک حقوق و دستمزد، استهلاک دارایی، هزینههای مواد و مصالح و ...
- قابلیت گزارشگیری از میزان پیشرفت هر پروژه
نتیجه گیری
فرآیند حسابداری پیمانکاری و پروژهای میتواند بسیار آسان و شفاف باشد؛ به شرط آن که سیستم حسابداری متناسب با حیطه شغلی خود را شناسایی کنید. یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری معتبر مانند لیام میتواند از طریق ثبت سریع صورتهای مالی و امکان گزارشگیری دقیق، تمامی نیازهای شما را تحت پوشش قرار داده و روند حسابرسی را تا حد زیادی آسان و شفاف سازد.