به مناسبت روز ملی صادرات؛
فولاد خوزستان، ستون صادرات غیرنفتی ایران در روزگار ناترازی انرژی
۲۹ مهرماه روز ملی صادرات، فرصتی است برای بازخوانی نقش بنگاههایی که در سختترین سالهای اقتصادی، بار اصلی ارزآوری، اشتغال و تداوم تولید را بر دوش کشیدهاند. در این میان، فولاد خوزستان نهفقط یک شرکت صنعتی، بلکه نماد تابآوری، برنامهریزی و مدیریت استراتژیک است. شرکتی که با وجود بحرانهای انرژی، نوسانات ارزی و فشار سیاستی، همچنان در صدر صادرات فولاد ایران ایستاده و سهمی تعیینکننده در تراز غیرنفتی کشور دارد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان: «تابآوری واقعی، از زنجیره تامین آغاز میشود، نه از خط تولید». این جمله کلیدی نشان میدهد که اگر شرکت فقط به خط تولید توجه کند، در مواجهه با بحرانهای انرژی، مواد اولیه، حمل و نقل و تلرانسهای زنجیره ممکن است زمین بخورد. ولی اگر کنترل و قدرت تصمیمگیری در تامین مواد اولیه، انرژی، تدارکات و لجستیک در دست خود شرکت باشد، نقاط ضعف بیرونی کمتر تاثیرگذار میشوند. فولاد خوزستان دقیقاً این رویکرد را در پروژههای بالادستی خود (معدنداری، کنسانتره و گندلهسازی) به کار گرفته است تا وابستگی به تامین بیرونی کاهش یابد. نقلقول مدیرعامل فولاد خوزستان نه فقط یک شعار است، بلکه در سیاستهای توسعه شرکت دیده شده، از مالکیت معادن گرفته تا تامین برق اختصاصی.
صادرات، نه فقط مسیر ورود ارز، بلکه نگهدارنده جایگاه ایران در میان قدرتهای صنعتی دنیا است. تجربه فولاد خوزستان نشان میدهد که با ثبات سیاستی، حمایت هوشمندانه و اعتماد به تولیدکننده داخلی میتوان صادرات را به ستون اصلی اقتصاد تبدیل کرد. حضور ایران در جمع ده کشور تولیدکننده فولاد جهان نه یک دستاورد تصادفی است، بلکه نتیجه تلاش فنی، توسعه زنجیرهای و مدیریت استراتژیک است.
دولت باید نقش تسهیلگر ایفا کند: ثبات قواعد ارزی، حذف مقررات خلقالساعه، پشتیبانی مالی و تضمین صادرات، سیاست انرژی پایدار برای صنایع بزرگ، تشویق صادرات مستقیم توسط تولیدکنندگان. همه اینها لازمه است تا صادرکنندگان واقعی، نه واسطهها، در خط مقدم حضور داشته باشند و ایران بتواند جایگاه خود را نه تنها حفظ کند، بلکه ارتقا دهد.
فولاد خوزستان ثابت کرده است که صادرات، نه صرفاً یک مسیر درآمدزایی، بلکه ستون اصلی حفظ جایگاه ایران در جمع ده کشور تولیدکننده فولاد جهان است. هر محدودیت در صادرات، مستقیماً به تولید، اشتغال و برند جهانی کشور آسیب میزند. تثبیت و افزایش ارزآوری غیرنفتی، حفظ و ارتقای جایگاه جهانی ایران در صنعت فولاد، افزایش بهرهوری و تابآوری صنایع داخلی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با ضریب ۲۰ به ۱، مزایای صادرات تشکیل میدهند. اما این مزایا تنها با ثبات سیاستی و حمایت دولت تضمین میشوند: ثبات قوانین ارزی و حذف مقررات خلقالساعه، حمایت مالی و تضمین صادرات مستقیم تولیدکنندگان واقعی، ارائه سیاستهای انرژی پایدار و قابل پیشبینی، تشویق صادرکنندگان واقعی و کاهش نقش واسطهها، مواردی که کنار هم صادرات را معنا میبخشند. در روز ملی صادرات، پیام روشن است: تولیدکنندگانی مانند فولاد خوزستان، ستون اقتصاد ملیاند و حمایت از آنها نه امتیاز، بلکه ضرورت استراتژیک برای حفظ و ارتقای جایگاه جهانی ایران است.