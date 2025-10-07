برای درمان آنفولانزا و سرماخوردگی چه بخوریم؟

کاهش اشتها و کم آبی در بدن از علائم شایع آنفولانزا و سرماخوردگی مخصوصا در روزهای پاییزی است. وقتی سرماخوردگی یا آنفولانزا سراغمان می‌آید، مهم‌ترین چیزی که بدن نیاز دارد، غذایی سبک و گرم است. در این شرایط انواع آش های مقوی به دلیل داشتن فیبر بالا و پروتئین توصیه میشود که خاصیت ضد التهاب بالایی دارد و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

پزشکان و متخصصان تغذیه تاکید می‌کنند که در دوران بیماری باید غذاهایی مصرف شود که هم مواد مغذی کافی داشته باشند و هم انرژی موردنیاز بدن را برای مقابله با ویروس‌ها تامین کنند. آش‌ها با داشتن موادی مثل حبوبات، بلغور، سبزیجات تازه و ادویه‌های گرم، همین نقش را ایفا می‌کنند. علاوه‌بر‌این، حالت سوپ‌مانند آش باعث می‌شود هضم آن ساده باشد و برای معده و روده فشار زیادی ایجاد نکند.

بهترین غذای سرماخوردگی و آنفولانزا

در ادامه این مطلب، به معرفی چندین نوع آش مقوی می‌پردازیم که هرکدام دستورپخت مخصوص به خود دارند و می‌توانند در دوران بیماری همراه شما باشند. برای هر آش، هم مواد اصلی را مرور می‌کنیم و هم مراحل کلی تهیه را تا بتوانید در خانه به‌سادگی آماده کنید.

شماره عنوان آش مواد اولیه 1 آش بلغور گندم عدس- نخود- سبزی آش- پیاز- نمک- فلفل- زردچوبه 2 آش اوماج تبریزی آرد گندم- عدس یا ماش- پیاز- سبزی آش- نمک- فلفل 3 آش گشنیز و اسفناج گشنیز تازه- اسفناج- برنج- عدس یا ماش- سیر و پیاز 4 آش برنج و عدس برنج نیم دانه- عدس- پیاز- نمک- فلفل- زردچوبه 5 آش رشته نخود- لوبیا- عدس- سبزی آش- رشته آش- پیاز 6 آش ماش ماش- برنج- سبزی آش- پیاز- نمک- فلفل- زردچوبه 7 آش شلغم شلغم- برنج- عدس- پیاز- سبزی آش- نمک- فلفل

1- آش بلغور گندم

آش بلغور گندم غذایی مقوی و سبک است که در زمان سرماخوردگی انرژی از دست‌رفته بدن را برمی‌گرداند. بلغور همراه با عدس، نخود و سبزیجات پخته می‌شود و لعاب طبیعی آن هم معده را آرام می‌کند و هم ضعف و خستگی بیمار را کاهش می‌دهد.

مواد مورد نیاز:

بلغور گندم: ۱ پیمانه

عدس و نخود: هرکدام ½ پیمانه

سبزی آش: ۳۰۰ گرم

پیاز: ۲ عدد

نمک، فلفل، زردچوبه

طرز تهیه:

حبوبات را نیم‌پز کنید و همراه بلغور در قابلمه بریزید. پس از لعاب انداختن، سبزی آش را اضافه کنید و در پایان با پیازداغ و ادویه مزه‌دار کرده و گرم سرو کنید.

۲. آش اوماج تبریز

آش اوماج از غذاهای سنتی تبریز است که برای نرم کردن گلو و کاهش سرفه کاربرد زیادی دارد. پیاز فراوان و خمیرهای ریز آردی در کنار حبوبات، آش را لعاب‌دار و مقوی می‌کنند و به بهبود سرماخوردگی کمک می‌کنند.

مواد مورد نیاز:

● آرد گندم: ۲ پیمانه

● عدس یا ماش: ۱ پیمانه

● پیاز: ۳ عدد

● سبزی آش: ۲۰۰ گرم

● نمک، فلفل، زردچوبه

طرز تهیه:

پیاز را سرخ کرده و با عدس نیم‌پز و آب کافی بجوشانید. خمیر آردی را به صورت ریز داخل آش بریزید تا لعاب بیندازد. در پایان سبزی و ادویه را اضافه کرده و داغ سرو کنید.

۳. آش گشنیز و اسفناج

یکی از بهترین گزینه‌های غذا برای سرماخوردگی آش گشنیز و اسفناج است. این آش سرشار از ویتامین C، آهن و آنتی‌اکسیدان‌هاست و به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند.

مواد مورد نیاز:

● گشنیز تازه: ۲۰۰ گرم

● اسفناج: ۲۰۰ گرم

● برنج: ½ پیمانه

● عدس یا ماش: ½ پیمانه

● سیر و پیاز: هرکدام ۱ عدد

● نمک، فلفل، زردچوبه

طرز تهیه:

برنج و عدس را با آب کافی بپزید. سپس سبزی‌ها و سیر خردشده را اضافه کنید و اجازه دهید جا بیفتد. در پایان با کمی آب‌لیمو یا آبغوره آش را خوش‌طعم‌تر کرده و گرم میل کنید.

۴. آش برنج و عدس (شوربا)

آش برنج و عدس یا شوربا یکی از ساده‌ترین و سبک‌ترین انتخاب‌های غذا برای سرماخوردگی است. این آش بافتی نرم و لعاب‌دار دارد که هم معده را آرام می‌کند و هم برای کسانی که تب یا گلودرد دارند بسیار مناسب است.

مواد مورد نیاز:

● برنج نیم‌دانه: ½ پیمانه

● عدس: ½ پیمانه

● پیاز: ۱ عدد

● نمک، زردچوبه، فلفل

طرز تهیه:

برنج و عدس را با آب کافی بپزید تا کاملاً نرم شوند. سپس پیازداغ و ادویه را اضافه کرده و اجازه دهید آش لعاب بیندازد. این غذای ساده و سبک را داغ سرو کنید.

۵. آش رشته

آش رشته یکی از معروف‌ترین غذاهای سنتی ایرانی که در دوران بیماری هم یک غذای بسیار کارآمد است. ترکیب حبوبات، سبزی آش و رشته، انرژی و پروتئین لازم را به بدن می‌رساند و به کاهش التهاب گلو و رفع ضعف کمک می‌کند.

مواد مورد نیاز:

● نخود، لوبیا و عدس: هرکدام ½ پیمانه

● سبزی آش: ۳۰۰ گرم

● رشته آش: ۲۰۰ گرم

● پیاز: ۲ عدد

● نعناع خشک، کشک، نمک و فلفل

طرز تهیه:

حبوبات را جداگانه نیم‌پز کنید و سپس با سبزی آش بپزید. در مراحل پایانی رشته را اضافه کنید و اجازه دهید جا بیفتد. در پایان روی آش را با کشک، پیازداغ و نعناع‌داغ تزئین کرده و داغ سرو کنید.

۶. آش ماش

آش ماش یکی از مقوی‌ترین گزینه‌های غذا برای سرماخوردگی است. ماش سرشار از پروتئین گیاهی و مواد معدنی است و به بازسازی انرژی از دست‌رفته بدن کمک می‌کند.

مواد مورد نیاز:

● ماش: ۱ پیمانه

● برنج: ½ پیمانه

● سبزی آش: ۲۵۰ گرم

● پیاز: ۲ عدد

● نمک، فلفل، زردچوبه

طرز تهیه:

ماش و برنج را با آب کافی بپزید تا نرم شوند. سپس سبزی آش خردشده را اضافه کنید و اجازه دهید لعاب بیندازد. در پایان با پیازداغ و ادویه مزه‌دار کرده و داغ سرو کنید.

۷. آش شلغم

آش شلغم از شناخته‌شده‌ترین درمان‌های خانگی برای سرماخوردگی است. شلغم خاصیت ضدالتهابی و خلط‌آور دارد و به باز شدن مجاری تنفسی و بهبود گلودرد کمک می‌کند.

مواد مورد نیاز:

● شلغم: ۳ عدد متوسط

● برنج: ½ پیمانه

● عدس: ½ پیمانه

● پیاز: ۱ عدد

● سبزی آش (اختیاری): ۱۵۰ گرم

● نمک، فلفل، زردچوبه

طرز تهیه:

برنج و عدس را با آب کافی بپزید. شلغم خردشده را اضافه کنید و اجازه دهید نرم شود و آش لعاب بیندازد. در صورت تمایل کمی سبزی آش اضافه کرده و در پایان با پیازداغ و ادویه مزه‌دار کنید.

نکات مصرف آش در دوران سرماخوردگی

بهتر است آش‌ها را داغ و تازه سرو کنید تا خاصیت گرمابخشی آن‌ها بیشتر باشد. استفاده از ادویه‌های ملایم مثل فلفل سیاه یا زردچوبه می‌تواند به باز شدن مجاری تنفسی و کاهش التهاب کمک کند، اما از ادویه‌های تند و سنگین باید پرهیز کرد تا معده ضعیف‌شده بیمار دچار مشکل نشود. همچنین مصرف آش در وعده شام یا هنگام ضعف روزانه، انرژی لازم را برای بدن فراهم و به خواب راحت‌تر کمک می‌کند. اگر فرصت یا شرایط آشپزی ندارید، می‌توانید از آش‌های آماده و اصیل آش و حلیم کولاژین استفاده کنید. کولاژین با پخت انواع آش و حلیم سنتی، راهی ساده برای کسانی است که در روزهای بیماری دنبال یک غذای سالم و خانگی هستند.

چرا تغذیه درست در دوران سرماخوردگی اهمیت دارد؟

وقتی بدن درگیر سرماخوردگی یا آنفولانزا می‌شود، بخش زیادی از انرژی آن صرف مبارزه با ویروس‌ها و بازسازی سلول‌های آسیب‌دیده خواهد شد. در این شرایط، انتخاب غذا اهمیت زیادی دارد؛ چون هر غذایی که می‌خوریم می‌تواند روند بهبودی را سرعت ببخشد یا برعکس، باعث سنگینی و ضعف بیشتر شود.

غذاهای چرب، سرخ‌شده یا سنگین معمولاً هضم دشواری دارند و انرژی بدن را برای گوارش مصرف می‌کنند، در حالی که بدن در این دوران به انرژی برای تقویت سیستم ایمنی نیاز دارد. به همین دلیل، متخصصان توصیه می‌کنند در دوران بیماری بیشتر به سراغ غذاهای سبک، گرم و مملو از مواد مغذی برویم.

از میان انواع غذاها، آش‌ها انتخابی مطمئن هستند. ترکیب غلات، حبوبات و سبزیجات در آش باعث می‌شود این غذا منبعی غنی از فیبر، پروتئین گیاهی، ویتامین C و مواد معدنی باشد. فیبر به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کند، ویتامین‌ها و املاح به تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب می‌انجامند و مایعات موجود در آش نیز بدن را هیدراته نگه می‌دارند.

سخن پایانی

در این روزهای پاییزی اگر دچار سرماخوردگی و یا آنفولانزا شدید حتما یکی از آش های ساده بالا را تست کنید. و یا می توانید به راحتی از آش و حلیم کولاژین آش و یا سوپ دلخواه خود را سفارش دهید و از طعم آن لذت ببرید.

