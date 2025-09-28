زنگ مهر با طعم شیر پگاه
مراسم «زنگ مهر» و بازگشت به مدرسه با حضور پرشور دانشآموزان، کادر آموزشی، رئیس آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران به همت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در مدرسه شهدای منطقه ۵ برگزار شد. این مراسم که در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت پگاه و با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم به ویژه مصرف شیر در بین دانشآموزان برگزار گردید، فضای شاد و صمیمی را برای شروع سال تحصیلی جدید رقم زد.
در راستای مسئولیت اجتماعی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید پگاه به منظورترغیب و ترویج مصرف لبنیات دربین دانش آموزان اقدام به برگزاری جشنی دربین کودکان مقطع ابتدایی مدرسه دخترانه ی شهدای منطقه ۵ تهران کرد.
این برنامه شامل بخشهای متنوع و جذابی از جمله بخشهای اصلی مراسم، اجرای برنامههای شاد و مسابقات مفرح با مشارکت مستقیم دانشآموزان بود که فضای پرنشاطی را ایجاد کرد.
این مسابقات علاوه بر جنبه تفریحی، به منظور آشنایی بیشتر دانشآموزان با اهمیت تغذیه سالم و مزایای شیر برگزار شد.
هدیه به بدن با مصرف شیر
محمدعلی کارگر مطلق، معاون تحقیق و توسعه و هماهنگی تولید شرکت صنایع شیر ایران نیز در این مراسم با تبریک فرارسیدن سال جدید تحصیلی از مهمترین رازهای سلامتی برای دانش آموزان گفت و اشاره کرد که یکی از این رازها، شیر و لبنیات است. ما اگر میخواهیم بدن سالمی داشته باشیم، باهوش باشیم، موهای زیبا و استخوانهای سالمی داشته باشیم، باید شیر و لبنیات بخوریم.
از قصه پگاه تا فوت کردن شمع کیک آغاز سال تحصیلی
در این مراسم همچنین شعرخوانی و «قصه پگاه» به صورت ویژه برای دانشآموزان خوانده شد که نقش تغذیه سالم و ارزشهای مرتبط با شیر را به زبان ساده و جذاب به دانشآموزان منتقل کرد. اجرای این برنامه سبب شد تا دانشآموزان با مفهوم اهمیت تغذیه سالم و مصرف محصولات لبنی به ویژه شیر، بهتر آشنا شوند و انگیزه بیشتری برای انتخاب سبک زندگی سالم پیدا کنند.
یکی از بخشهای ویژه مراسم، فوت کردن کیک بازگشایی مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴ بود که به صورت نمادین مسئولان برگزار شد و پس از آن کیک میان تمامی دانشآموزان حاضر توزیع گردید. این کیک از پودر کیک تولید شده در شرکت پگاه تهیه شده و نشان از توجه این شرکت به تهیه محصولات سالم دارد.
پگاه؛ حامی همیشگی دانشآموزان
پیش از این نیز شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) با برگزاری رویداد بازگشت به مدرسه طی هفتههای گذشته در سراسر کشور و توزیع شیر و محصولات لبنی میان دانشآموزان، آنها را به آغاز سالی پرانرژی، سالم و با انگیزه تشویق کرده بود که نشان از تعهد این شرکت به مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از آموزش و پرورش کشور را به خوبی نشان میدهد. در واقع، شرکت صنایع شیر ایران تلاش دارد با ترویج تغذیه سالم، به ویژه مصرف شیر، سهمی مؤثر در سلامت نسل آینده ایفا کند و دانشآموزان را به سمت انتخابهای غذایی بهتر و آگاهانهتر هدایت کند.
در پایان مراسم، جوایز و هدایایی به دانشآموزان برنده مسابقات اهدا شد که این بخش نیز با استقبال خوبی از سوی دانشآموزان همراه بود. فضای پرانرژی و همراه با نشاط مراسم نشان داد که بازگشت به مدرسه با حمایت و مشارکت نهادهای اجتماعی و فرهنگی میتواند تجربهای متفاوت و مثبت برای دانشآموزان رقم بزند.
این برنامه در تهران توسط شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه و بطور همزمان در سایر شرکتهای تابعه نیز برگزار شد.