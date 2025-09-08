خبرگزاری کار ایران
در نشست مشترک مدیرعامل بیمه ایران و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مطرح شد؛

بانوی ایرانی نام محصول جدید بیمه ایران باهدف تامین آرامش زنان کشور/ ایران، پشتوانه‌ای مطمئن برای زنان ایرانی

نشست مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با هدف بررسی راهکارهای حمایتی از بانوان ایرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در این نشست گفت: بیمه ایران همواره در کنار مردم بوده و امروز نیز وظیفه خود می‌داند با طراحی محصولات ویژه برای زنان، دغدغه‌های آنان را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد.

وی با اعلام تدوین طرح جدید «بانوی ایرانی» افزود: این طرح، قرار است پوشش‌هایی جامع در زمینه زندگی، درمان، حوادث و سایر حوزه‌های مرتبط با زنان ارائه کند.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه تصریح کرد: ویژگی‌های مهم این طرح شامل خدمات سیار بیمه‌ای، پرداخت خسارت آسان‌تر و ارائه بیمه‌های مقرون‌به‌صرفه است تا تمامی بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و خانه‌دار، بتوانند از پشتوانه‌ای مطمئن برخوردار شوند.

علی جباری همچنین با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در این خصوص تصریح کرد: ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی زنان به معنای ارتقای امنیت خانواده و جامعه است و بیمه ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تجربه‌های جهانی، محصولات نوآورانه‌ای را طراحی کند که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای امروز زنان، متناسب با تحولات فرهنگی و اجتماعی آینده نیز باشد.

جباری در تشریح ابعاد فنی این طرح گفت: بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مالی مطمئن برای توانمندسازی زنان عمل کنند و طراحی بیمه‌های بلندمدت برای دختران و زنان جوان، علاوه بر ایجاد سرمایه‌گذاری خرد و انباشت تدریجی منابع، پشتوانه‌ای پایدار برای ازدواج، تحصیل، کارآفرینی و حتی دوران بازنشستگی آنان فراهم می‌کند. 

وی با اشاره به تجربه موفق بیمه ایران در یکسان‌سازی دیه زنان و مردان در حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد که صنعت بیمه می‌تواند در تحقق عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی جدی داشته باشد و طرح‌های ویژه بانوان نیز می‌تواند گام تازه‌ای در مسیر تحقق عدالت، امنیت و آرامش پایدار برای نیمی از جمعیت کشور باشد.

در  این نشست، دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز با قدردانی از ابتکار بیمه ایران، اظهار داشت: با وجود نقش محوری زنان در خانواده و جامعه، همچنان سازوکار جامع و کارآمدی برای بیمه زنان خانه‌دار، سرپرست خانوار و دختران مجرد تدوین نشده است و همکاری با بیمه ایران می‌تواند این خلأ را پر کند.

وی با اشاره به تغییرات اجتماعی از جمله افزایش جمعیت مجردان، رشد سالمندی و تغییر الگوهای سرپرستی خانوار، افزود: ضروری است بیمه‌های نوین و تخصصی طراحی شوند تا زنان در صورت بروز مشکلات خانوادگی یا آسیب‌های اجتماعی از حداقل‌های معیشتی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند.

بهروزآذر همچنین با بیان برخی خلأها در خدمات بیمه‌ای نظیر پوشش‌های مرتبط با بارداری و ناباروری تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده آماده همکاری با بیمه ایران برای تدوین بسته‌های حمایتی ویژه است تا دغدغه‌های بهداشتی و اقتصادی بانوان کاهش یابد.

 

