پیام تبریک علی جباری مدیرعامل بیمه ایران درباره هفته وحدت

در این راستا می‌توان یادآور شد؛ پیامبر رحمت(ص) همواره بر این اصل بنیادین تأکید داشتند که وحدت و همبستگی، عامل آرامش و قدرت و تفرقه و واگرایی، منشأ ضعف و آسیب جامعه است.

و این آموزه گرانسنگ نه تنها در عرصه دینی و اجتماعی، بلکه در تمامی شئون زندگی بشری معنا دارد. فلسفه وجودی صنعت بیمه و به‌ویژه شرکت سهامی بیمه ایران نیز براساس ایجاد پشتوانه‌ای مطمئن برای زندگی، سرمایه و آینده مردم و تبدیل نگرانی‌های فردی به اطمینان جمعی شکل گرفته است.

همان‌گونه که وحدت، امنیت روانی و اجتماعی را به‌همراه دارد، بیمه نیز با پوشش ریسک‌ها و جبران خسارت‌ها به تقویت اعتماد، آرامش و همدلی در جامعه کمک می‌کند.

استراتژی‌های بیمه ایران از توسعه خدمات بی‌نظیر متناسب با نیازهای مردم گرفته تا افزایش وفاداری مشتریان، مدیریت بهینه منابع مالی، حضور فعال در استان‌ها و نوآوری در فرآیندها، همه و همه بر بنیان مشترک تحقق همدلی، اعتماد متقابل و تقویت همبستگی ملی و انسانی شکل گرفته و هر بیمه‌نامه در واقع نمادی از این وحدت است؛ پیمانی میان افراد و یکدیگر برای تقسیم مسئولیت‌ها و کاهش آسیب‌ها.

اینجانب فرارسیدن هفته وحدت و میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را به تمامی هموطنان عزیز، همکاران گرانقدر و بیمه‌گزاران ارجمند صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

امید آن دارم که در پرتو این ایام مبارک با الهام از آموزه‌های وحدت‌بخش اسلام و با تداوم تلاش‌های مشترک، بیش از پیش شاهد شکوفایی، آرامش و همبستگی در جامعه عزیزمان باشیم.

علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

