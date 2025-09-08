خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زنگ هشدار برای فولاد ایران؛ ضرورت تغییر مسیر از فولاد ساختمانی به فولادهای پیشرفته+فیلم

زنگ هشدار برای فولاد ایران؛ ضرورت تغییر مسیر از فولاد ساختمانی به فولادهای پیشرفته+فیلم
کد خبر : 1683444
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به کاهش تقاضای جهانی برای فولاد ساختمانی و رشد بازار فولادهای پیشرفته، خواستار تغییر جهت راهبردی در صنعت فولاد ایران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین افتتاحیه دومین همایش سالانه تاب‌آوری در زنجیره آهن و فولاد، با اشاره به تحولات بازار جهانی گفت: «بازارهای فولاد جنوب شرق آسیا و به‌ویژه هند در حال رشد هستند و باید نگاه جدی‌تری به این بازارها داشته باشیم.»

وی افزود: «در شرایطی که تقاضا برای فولاد ساختمانی کاهش یافته، نیاز به فولادهای با عملکرد بالا مانند فولادهای الکتریکی و عریض برای کاربردهایی مثل ساخت توربین‌های بادی، در حال افزایش است.»

زرندی با بیان اینکه این روند یک زنگ هشدار برای صنعت فولاد کشور است، تأکید کرد: «ضروری است که با سرعت و جدیت بیشتری به سمت تولید فولادهای پیشرفته و بازارهای جدید حرکت کنیم.»

حجم ویدیو: ۲.۳۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۵ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی