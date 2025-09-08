زنگ هشدار برای فولاد ایران؛ ضرورت تغییر مسیر از فولاد ساختمانی به فولادهای پیشرفته+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین افتتاحیه دومین همایش سالانه تاب‌آوری در زنجیره آهن و فولاد، با اشاره به تحولات بازار جهانی گفت: «بازارهای فولاد جنوب شرق آسیا و به‌ویژه هند در حال رشد هستند و باید نگاه جدی‌تری به این بازارها داشته باشیم.»

وی افزود: «در شرایطی که تقاضا برای فولاد ساختمانی کاهش یافته، نیاز به فولادهای با عملکرد بالا مانند فولادهای الکتریکی و عریض برای کاربردهایی مثل ساخت توربین‌های بادی، در حال افزایش است.»

زرندی با بیان اینکه این روند یک زنگ هشدار برای صنعت فولاد کشور است، تأکید کرد: «ضروری است که با سرعت و جدیت بیشتری به سمت تولید فولادهای پیشرفته و بازارهای جدید حرکت کنیم.»

