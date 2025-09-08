زنگ هشدار برای فولاد ایران؛ ضرورت تغییر مسیر از فولاد ساختمانی به فولادهای پیشرفته+فیلم
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به کاهش تقاضای جهانی برای فولاد ساختمانی و رشد بازار فولادهای پیشرفته، خواستار تغییر جهت راهبردی در صنعت فولاد ایران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین افتتاحیه دومین همایش سالانه تابآوری در زنجیره آهن و فولاد، با اشاره به تحولات بازار جهانی گفت: «بازارهای فولاد جنوب شرق آسیا و بهویژه هند در حال رشد هستند و باید نگاه جدیتری به این بازارها داشته باشیم.»
وی افزود: «در شرایطی که تقاضا برای فولاد ساختمانی کاهش یافته، نیاز به فولادهای با عملکرد بالا مانند فولادهای الکتریکی و عریض برای کاربردهایی مثل ساخت توربینهای بادی، در حال افزایش است.»
زرندی با بیان اینکه این روند یک زنگ هشدار برای صنعت فولاد کشور است، تأکید کرد: «ضروری است که با سرعت و جدیت بیشتری به سمت تولید فولادهای پیشرفته و بازارهای جدید حرکت کنیم.»