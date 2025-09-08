خبرگزاری کار ایران
باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد
کد خبر : 1683368
به مناسبت شصت‌وپنجمین سالروز تاسیس بانک رفاه کارگران و با هدف تکریم و حفظ ارتباط دو سویه با مشتریان و تکمیل سبد محصولات و خدمات، نسخه جدید باشگاه مشتریان این بانک در دو نسخه موبایلی و وب به‌روزرسانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، نسخه جدید این باشگاه با ماموریت افزایش تعامل، ایجاد انگیزه و تقویت وفاداری مشتریان و نیز تسریع در ارائه محصولات و طرح‌های بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شده است و مشتریان علاقه‌مند می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی Https://club.rb24.ir با عضویت در باشگاه از مزایای آن بهره‌مند شوند.  

بر اساس این گزارش، اعضای باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند با کسب امتیاز از طریق انجام تراکنش‌های بانکی، دعوت از دوستان و آشنایان و افزایش میزان موجودی سپرده‌های خود نزد این بانک، از خدمات متنوع باشگاه ازجمله تخفیف فروشگاه‌های معتبر طرف قرارداد، شرکت در قرعه‌کشی جوایز، گردونه شانس و.... بهره‌مند شوند.

