۱۱.۶ میلیون کاربر و ۱۴ تن طلا؛ روایت میلی از مقیاس تازه بازار آنلاین طلا در ایران
میلی بهعنوان بزرگترین اپلیکیشن طلای آنلاین کشور، در تازهترین گزارش خود دادههایی منتشر کرده که ابعاد جدیدی از معاملات دیجیتال در این بازار را نشان میدهد. در این گزارش، خود میلی برای توضیح مقیاس فعالیتش دست به مقایسههای نمادین زده است: از ابتدای فعالیت تاکنون بیش از ۱۴ تن طلا در این بستر معامله شده که آن را همتراز با ذخایر رسمی طلای قبرس معرفی کردهاند؛ جامعه کاربران میلی به ۱۱.۶ میلیون نفر رسیده که به اندازه جمعیت کشوری مانند بلژیک است؛ و در بخش تحویل واقعی نیز تاکنون ۲۵۲ کیلوگرم طلا به کاربران داده شده که معادل موجودی یک پاساژ کامل طلافروشی برآورد شده است.
در کنار این، آمار ۳۰ روز اخیر نشان میدهد که بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان خرید و ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسویه انجام شده؛ به عبارتی، هر ساعت میانگین ۳.۶ تا ۳.۷ میلیارد تومان گردش مالی در این بستر جریان داشته است. چنین مقیاسی نشان میدهد طلا در اقتصاد دیجیتال ایران دیگر صرفاً یک دارایی ذخیرهای نیست، بلکه به سرمایهای نقدشونده و پویا بدل شده است.
۱۴ تن طلا؛ معادل ذخایر یک کشور
از ابتدای فعالیت میلی تاکنون، بیش از ۱۴ تن طلا در این بستر معامله شده است؛ رقمی که معادل کل ذخایر رسمی طلای قبرس عنوان میشود. این مقیاس نشان میدهد که معاملات آنلاین دیگر صرفاً بخشی حاشیهای از بازار نیست، بلکه به اندازه ذخایر ملی یک کشور وزن پیدا کرده است. جایگاه میلی در این میان بهعنوان پلتفرم شاخص بازار طلا در ایران تثبیت شده؛ جایی که حجم معاملات آن میتواند در محاسبات کلان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
جمعیتی به اندازه بلژیک در یک اپلیکیشن
جامعه کاربران میلی اکنون به ۱۱.۶ میلیون نفر رسیده است؛ عددی که برابر با جمعیت کشوری اروپایی مانند بلژیک است. این همترازی نشان میدهد که در ایران، یک «ملت دیجیتال طلا» در حال شکلگیری است؛ کاربرانی که نه در بانک یا صندوقهای خانگی، بلکه در حسابهای دیجیتال خود دارایی طلا نگهداری و معامله میکنند. این روند نشانهای روشن از مقیاسپذیری اقتصاد پلتفرمی و پذیرش سریع ابزارهای مالی آنلاین در میان کاربران ایرانی است.
یک پاساژ طلا در جیب کاربران
تا امروز، کاربران میلی توانستهاند ۲۵۲ کیلوگرم طلا را بهطور فیزیکی دریافت کنند؛ رقمی که معادل موجودی حدود ۲۵ مغازه طلافروشی و در واقع یک پاساژ کامل است. این حجم تحویل نشان میدهد که بازار سنتی دیگر تنها محل اعتماد و عرضه طلا نیست. بخشی از ارزش و گردش بازار به فضای آنلاین منتقل شده و مصرفکننده اکنون انتخاب میکند که طلای خود را هم در حساب دیجیتال نگه دارد و هم در صورت تمایل، بهسادگی تحویل فیزیکی بگیرد.
نقدشوندگی لحظهای؛ طلا از دارایی راکد تا سرمایه پویا
در ۳۰ روز گذشته، کاربران میلی بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان خرید و ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسویه ثبت کردهاند؛ به عبارتی در هر ساعت بهطور میانگین ۳.۶ تا ۳.۷ میلیارد تومان جابهجایی پول در این بستر رخ داده است. این جریان مستمر نشان میدهد که طلا دیگر فقط یک دارایی ذخیرهای و راکد نیست، بلکه به سرمایهای پویا و نقدشونده تبدیل شده است. چنین تحولی میتواند استراتژیهای سرمایهگذاری خانوار ایرانی را دگرگون کند و امکان استفاده فوری از نقدینگی را فراهم آورد.
شفافیت بهجای ابهام در بازار طلا
بازار سنتی طلا سالها با کارمزدهای غیرشفاف، دسترسی محدود و رصد دشوار برای نهادهای نظارتی شناخته میشد. اما دادههای میلی نشان میدهد که در بستر آنلاین میتوان به کارمزد مشخص، دسترسی فوری و امکان رصد لحظهای معاملات رسید. برای نهادهای ناظر، این حجم شفافیت یک مورد تحقیقاتی واقعی از اقتصاد دیجیتال است؛ تجربهای که میتواند مبنای تنظیمگری و قانونگذاری آینده در بازارهای مالی کشور قرار گیرد.
این مجموعه دادهها صرفاً یک گزارش آماری نیست، بلکه نشانهای از یک تحول تاریخی در بازار طلا و اقتصاد دیجیتال ایران است؛ تحولی که طلا را از ویترین مغازههای سنتی به صفحه تلفنهای همراه و جیب میلیونها کاربر ایرانی منتقل کرده است.
میلی؛ فراتر از اپلیکیشن، زیستبوم طلای دیجیتال
مجموعه دادههای منتشرشده نشان میدهد میلی دیگر صرفاً یک اپلیکیشن معاملاتی نیست، بلکه به یک زیستبوم دیجیتال طلا در ایران تبدیل شده است. از ۱۴ تن معاملهشده تا ۲۵۲ کیلوگرم تحویل فیزیکی و از ۱۱.۶ میلیون کاربر فعال تا گردش میلیاردی روزانه، همه حکایت از مقیاسی دارند که بازار سنتی طلا پیشتر تجربه نکرده بود. میلی در سال ۱۴۰۳ بهعنوان بزرگترین کسبوکار فینتک طلای کشور نیز شناخته شد؛ جایگاهی که نشان میدهد این پلتفرم اکنون همزمان نقش بازار، ابزار سرمایهگذاری و بستر اعتمادسازی را ایفا میکند.