راهنمای عیب یابی و تعمیر لباسشویی زیمنس؛ از مشکلات رایج تا راه حل

یکی از رایج ‌ترین مشکلات لباسشویی زیمنس که ممکن است با آن روبرو شوید، عدم آبگیری یا طولانی شدن فرآیند آن است. اگر دستگاه شما آبگیری نمی ‌کند، قبل از تماس با متخصص، بهتر است چند مورد ساده زیر را بررسی کنید:

· منبع آب و فشار آب: اولین قدم، بررسی شیر آب ورودی است. مطمئن شوید که شیر آب باز است و فشار آب کافی برای پر کردن مخزن وجود دارد. شلنگ ورودی را نیز از نظر پیچ ‌خوردگی یا گرفتگی بررسی کنید.

· فیلتر ورودی آب: در محل اتصال شلنگ ورودی به دستگاه، فیلتر کوچکی وجود دارد که از ورود رسوبات و ذرات ریز به داخل دستگاه جلوگیری می ‌کند. اگر این فیلتر مسدود شود، جریان آب کاهش یافته یا قطع می‌ شود. برای رفع مشکل، فیلتر را باز کرده و با آب و یک مسواک تمیز کنید.

· شیر برقی: این قطعه وظیفه کنترل ورود آب به داخل دیگ را دارد. اگر شیر برقی خراب باشد، حتی با وجود فشار آب کافی، آب وارد دستگاه نمی ‌شود. برای بررسی و تعویض این قطعه، به دانش فنی نیاز است و می توانید با مرکز تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در پرند تماس بگیرید.

· هیدروستات و برد الکترونیکی: هیدروستات سطح آب را در دیگ تشخیص می ‌دهد و اطلاعات را به برد اصلی می ‌فرستد. اگر این قطعه یا خود برد الکترونیکی دچار مشکل شوند، دستور آبگیری به درستی صادر نمی ‌شود. برای رفع این قبیل مشکلات بهتر است با تعمیرکار تماس بگیرید.

2- عدم تخلیه آب لباسشویی زیمنس

ماندن آب در دیگ پس از پایان برنامه شستشو، نه تنها لباس ‌ها را خیس نگه می‌ دارد، بلکه می ‌تواند به قطعات داخلی دستگاه نیز آسیب برساند. این مشکل می ‌تواند دلایل متعددی داشته باشد از قبیل:

· فیلتر پمپ تخلیه: رایج ‌ترین دلیل این مشکل، مسدود شدن فیلتر پمپ تخلیه است. این فیلتر در پایین جلوی دستگاه قرار دارد و وظیفه جمع ‌آوری پرز، مو و اشیاء کوچک مانند سکه را بر عهده دارد. با مسدود شدن آن، آب نمی ‌تواند به درستی خارج شود. برای حل این مشکل، فیلتر را باز کرده، تمیز کنید و دوباره سر جای خود قرار دهید.

· پمپ تخلیه: پمپ تخلیه وظیفه خارج کردن آب از دیگ را دارد. اگر پمپ به دلیل خرابی مکانیکی یا الکتریکی از کار بیفتد، آب تخلیه نخواهد شد. در این حالت، ممکن است صدای غیرعادی از پمپ شنیده شود یا هیچ صدایی از آن به گوش نرسد.

· شلنگ تخلیه: شلنگ تخلیه نیز ممکن است به دلیل پیچ‌ خوردگی، گرفتگی یا مسدود شدن توسط رسوبات، مانع از خروج آب شود. مطمئن شوید که شلنگ به درستی نصب شده و هیچ مانعی در مسیر آن وجود ندارد.

· برد کنترل الکترونیکی و سنسورها: مانند مشکل آبگیری، اگر برد الکترونیکی دستور تخلیه را صادر نکند یا سنسور سطح آب دچار خطا شود، دستگاه آب را تخلیه نخواهد کرد.

3- لرزش شدید لباسشویی در هنگام خشک ‌کن

لباسشویی ‌های زیمنس به عملکرد بی ‌صدا معروف هستند، بنابراین لرزش و صدای غیرعادی می ‌تواند نشانه ‌ای از وجود یک مشکل جدی باشد. اگر با صدا و لرزش زیاد لباسشویی مواجه شدید، موارد زیر را بررسی کنید:

· تراز نبودن دستگاه: یکی از ساده ‌ترین دلایل لرزش شدید، تراز نبودن دستگاه است. با استفاده از تراز بنایی و تنظیم پایه ‌های زیر لباسشویی، می ‌توانید به راحتی این مشکل را حل کنید.

· توزیع نامناسب لباس ‌ها: هنگام پر کردن دستگاه، مطمئن شوید که لباس‌ ها به طور یکنواخت در دیگ پخش شده ‌اند. بار بیش از حد یا نامتعادل باعث عدم توازن و در نتیجه لرزش شدید دستگاه در مرحله خشک‌ کن می ‌شود.

· خرابی کمک‌ فنر و بلبرینگ‌: اگر با وجود تراز بودن دستگاه، لرزش همچنان ادامه دارد، احتمالا مشکل از کمک ‌فنرها یا بلبرینگ ‌های دیگ است. کمک ‌فنرها وظیفه جذب لرزش ‌های دیگ را بر عهده دارند و با گذشت زمان ممکن است ضعیف شوند. همچنین، فرسودگی بلبرینگ ‌ها می ‌تواند منجر به صدای زیاد و لرزش شدید شود. تعمیر و تعویض این قطعات به تخصص و ابزار مناسب نیاز دارد. برای رفع این مشکل می توانید با مراکز تعمیر ماشین لباسشویی در پرند تماس بگیرید.

4- نچرخیدن دیگ لباسشویی

اگر دیگ لباسشویی نمی ‌چرخد یا چرخش آن بسیار کند است، چندین دلیل زیر وجود دارد:

· اضافه بار: پر کردن بیش از حد دستگاه می ‌تواند مانع چرخش دیگ شود. ظرفیت دستگاه را رعایت کنید تا از این مشکل جلوگیری شود.

· مشکلات موتور: موتور قلب تپنده لباسشویی است. اگر موتور خراب باشد یا مشکلاتی در سیم‌پیچ ، ذغال ‌ها (در موتورهای قدیمی) یا تسمه انتقال قدرت وجود داشته باشد، دیگ نمی ‌چرخد.

· تسمه موتور: در لباسشویی‌ های دارای تسمه، ممکن است تسمه پاره شده یا شل شده باشد. در این حالت، موتور کار می ‌کند اما دیگ نمی ‌چرخد.

· خرابی برد کنترل: برد الکترونیکی دستورات لازم برای چرخش دیگ را صادر می‌ کند. اگر این قطعه دچار مشکل شود، چرخش دیگ مختل خواهد شد.

5- خاموش شدن ناگهانی لباسشویی در حین کار

خاموش شدن ناگهانی لباسشویی قبل از اتمام برنامه شستشو می ‌تواند نشان ‌دهنده یک مشکل الکتریکی یا فنی باشد. برخی از این دلایل عبارتند از:

· نوسانات برق: نوسانات شدید ولتاژ می ‌تواند باعث خاموشی دستگاه برای محافظت از قطعات داخلی شود. استفاده از یک محافظ برق مناسب می ‌تواند از این مشکل جلوگیری کند.

· گرم شدن بیش از حد موتور: اگر موتور به دلیل بار زیاد یا تهویه نامناسب بیش از حد گرم شود، سنسور حرارتی دستگاه را به طور خودکار خاموش می ‌کند تا از آسیب دیدن موتور جلوگیری کند.

· خرابی برد کنترل یا قفل درب: هرگونه نقص در برد اصلی یا خرابی قفل درب می ‌تواند باعث توقف ناگهانی دستگاه شود.

6- خشک نشدن لباس ها بعد از شستشو

اگر لباس ‌ها پس از اتمام برنامه شستشو هنوز خیس هستند، احتمالا مشکل از مرحله خشک ‌کن است. در این شرایط، موارد زیر را بررسی کنید:

· مسدود شدن فیلتر تخلیه یا پمپ

· خرابی هیدروستات یا سنسور سطح آب

· عدم بالانس لباس های داخل دیگ

سخن آخر

بسیاری از مشکلات لباسشویی زیمنس، به خصوص موارد مربوط به آبگیری و تخلیه، با نگهداری صحیح و تمیز کردن به موقع فیلترها قابل پیشگیری هستند. اما در مواجهه با مشکلات پیچیده ‌تر مانند خرابی برد الکترونیکی، موتور یا بلبرینگ ‌ها، باید از یک تعمیرکار متخصص لباسشویی زیمنس کمک بگیرید. تیم ری تعمیر این خدمات را در محل و منزل در تمام محله های پرند با قطعات اصلی و گارانتی 6 ماهه ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید نام ری تعمیر را در اینترنت جستجو و یا با شماره ۰۹۳۳۸۲۹۷۲۹۸ تماس بگیرید.