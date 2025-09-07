خبرگزاری کار ایران
اوراق گام؛ ابزار نوین بانک ملی ایران برای تامین مالی چرخه تولید

بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی، طرح اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) را منتشر کرد و از این طریق توانست پشتیبانی شایانی را از بنگاه های تولیدی به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اوراق گام که با پشتوانه این بانک صادر می‌شود، به واحدهای تولیدی امکان می‌دهد مواد اولیه موردنیاز خود را بدون دغدغه کمبود نقدینگی تامین کنند. این اوراق ضمن تقویت زنجیره تأمین، نقدینگی پایدار و غیرتورمی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

بر اساس این طرح، تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه فاکتور خرید به بانک، اوراق گام را با سررسید حداکثر یک‌ساله دریافت کنند. این اوراق علاوه بر قابلیت نقل‌وانتقال در بازار سرمایه، به‌عنوان ابزار پرداخت نیز قابل استفاده هستند.

بانک ملی ایران با اجرای فرآیند اعتبارسنجی دقیق و تخصیص سقف اعتباری مناسب، از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند و از توقف فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

این خدمت نوین بانکی، علاوه بر کاهش فشار بر منابع نقدی بانک‌ها، زمینه‌ساز رونق تولید ملی و تداوم چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

