اوراق گام؛ ابزار نوین بانک ملی ایران برای تامین مالی چرخه تولید

بر اساس این طرح، تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه فاکتور خرید به بانک، اوراق گام را با سررسید حداکثر یک‌ساله دریافت کنند. این اوراق علاوه بر قابلیت نقل‌وانتقال در بازار سرمایه، به‌عنوان ابزار پرداخت نیز قابل استفاده هستند.

بانک ملی ایران با اجرای فرآیند اعتبارسنجی دقیق و تخصیص سقف اعتباری مناسب، از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند و از توقف فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

این خدمت نوین بانکی، علاوه بر کاهش فشار بر منابع نقدی بانک‌ها، زمینه‌ساز رونق تولید ملی و تداوم چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.