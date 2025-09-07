خبرگزاری کار ایران
معرفی خدمات و محصولات نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست

بانک رفاه کارگران با هدف معرفی خدمات و محصولات نوین تامین مالی و توسعه همکاری‌های متقابل با شرکت‌های فعال (داخلی و خارجی) در صنعت پلاستیک و پتروشیمی، حضور پررنگی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک از طریق برپایی غرفه در این نمایشگاه که از 17 الی 20 شهریور ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، برخی از خدمات و محصولات خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی فعال در صنایع مختلف از جمله صنعت پلاستیک و پتروشیمی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.  

این بانک به همراه برخی از شرکت‌های تابعه با حضور اثربخش در این نمایشگاه ضمن معرفی برخی از فعالیت‌های حمایتی خود در بخش‌های گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسب‌وکارها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حاضر در نمایشگاه به منظور توسعه تعاملات فی‌مابین را فراهم می‌کند.

مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک در سالن 8/9 (غرفه 34) ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.  

گفتنی است، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت پلاستیک و پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و جهان است که با هدف توسعه بازار داخلی و تسهیل در بازاریابی جهانی این صنعت در چهار گروه اصلی مواد اولیه، محصولات پیش‌ساخته و ساخته شده، ماشین‌آلات و تجهیزات برگزار می‌شود.

