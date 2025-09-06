حضور مدیران بانک ملی ایران در واحد ارتباط مردمی برای پاسخگویی مستقیم به مشتریان
به مناسبت هفته بانکداری و سالروز تأسیس بانک ملی ایران، جمعی از مدیران ارشد این بانک در روزهای آینده در واحد ارتباط مردمی حضور پیدا میکنند و بهصورت مستقیم به تماسهای تلفنی مشتریان و پرسشهای همکاران پاسخ میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این برنامه با هدف تقویت ارتباط دوسویه و افزایش شفافیت در خدمات بانکی برگزار میشود و مدیران بانک ملی ایران در روزها و تاریخهای مشخص به شرح زیر در مرکز پاسخگویی حضور خواهند داشت:
عباس پیروزی، عضو هیأت مدیره – شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴در حوزه اعتبارات، حمید مومنی، عضو هیأت عامل و معاون امور شعب و بیژن نصرتی، عضو هیأت عامل و معاون بانکداری جامع یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴در حوزه اعتباری و بانکداری جامع،
مهدی علیآقایی، رئیس اداره کل توسعه سیستمها، احمد علیخانی دهقی، رئیس اداره کل شبکه و زیرساخت و مجید ترکمانی، رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در حوزه آی تی و فناوری اطلاعات و حسن کاظمی، عضو هیأت عامل و معاون منابع انسانی – سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در خصوص امور پرسنلی همکاران در این مرکز حضور خواهند داشت.
مدیران حاضر در این برنامه با مشتریان و کارکنان بانک به گفتوگو خواهند پرداخت و بهصورت مستقیم به پرسشها و ابهامات آنان پاسخ می دهند و تلاش می کنند ضمن شنیدن دغدغههای مخاطبان، دیدگاههای آنان را در مسیر بهبود خدمات و ارتقای رضایت عمومی مورد توجه قرار دهند.
گفتنی است؛ حضور مدیران در واحد ارتباط مردمی نشان میدهد بانک ملی ایران پاسخگویی و شفافیت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و همواره برای شنیدن صدای مشتریان و کارکنان آماده است.