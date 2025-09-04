خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سهم ۵۷ درصدی ایران‌خودرو از کل تولید خودرو سواری کشور

سهم ۵۷ درصدی ایران‌خودرو از کل تولید خودرو سواری کشور
کد خبر : 1682040
لینک کوتاه کپی شد.

آمار منتشر شده وزارت صمت درباره تولید خودروسازان در مردادماه نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو با افزایش تیراژ، سهم حدود ۵۷ درصدی از کل تولید خودرو سواری در کشور را از آن خود کرده است.

ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی، از ابتدای سال و باوجود همه چالش‌های سیاسی و اقتصادی از سهم ۵۱.۳ درصدی فروردین‌ماه امسال به سهم ۵۷ درصدی در مردادماه دست یافته است.

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد، شرکت سایپا با کاهش سهم تولید سواری مواجه بوده و با افت حدود دو درصدی سهم تولید نسبت به تیرماه، ۲۳ درصد از تولید را به محصولات گروه خود اختصاص دهد.

این شرکت در فروردین‌ماه اوضاع بهتری داشته و سهم ۲۷.۶ درصدی را در تولید خودرو سواری در اختیار داشته است.

در این میان سهم مدیران خودرو نیز کاهش یافته و از ۱۰.۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴.۸ درصد در مردادماه رسیده است.

در همین حال سهم گروه خودروسازی بهمن نیز در تولید خودرو سواری با افزایش ۸/. درصدی نسبت به فروردین‌ماه روبرو بوده و به چهار درصد رسیده است. 

اما کرمان موتور نسبت به ابتدای امسال تغییر محسوسی در سهم تولید محصولات سواری نداده و سهم پنج درصدی از تولید را در اختیار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی