ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی، از ابتدای سال و باوجود همه چالش‌های سیاسی و اقتصادی از سهم ۵۱.۳ درصدی فروردین‌ماه امسال به سهم ۵۷ درصدی در مردادماه دست یافته است.

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد، شرکت سایپا با کاهش سهم تولید سواری مواجه بوده و با افت حدود دو درصدی سهم تولید نسبت به تیرماه، ۲۳ درصد از تولید را به محصولات گروه خود اختصاص دهد.

این شرکت در فروردین‌ماه اوضاع بهتری داشته و سهم ۲۷.۶ درصدی را در تولید خودرو سواری در اختیار داشته است.

در این میان سهم مدیران خودرو نیز کاهش یافته و از ۱۰.۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴.۸ درصد در مردادماه رسیده است.

در همین حال سهم گروه خودروسازی بهمن نیز در تولید خودرو سواری با افزایش ۸/. درصدی نسبت به فروردین‌ماه روبرو بوده و به چهار درصد رسیده است.

اما کرمان موتور نسبت به ابتدای امسال تغییر محسوسی در سهم تولید محصولات سواری نداده و سهم پنج درصدی از تولید را در اختیار دارد.

