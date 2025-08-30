۱۲ماه تلاش، ۱۲روز دفاع؛
تامین مالی 34.000 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی توسط بانک رفاه کارگران در دولت چهاردهم
بانک رفاه کارگران در یک ساله ابتدایی دولت چهاردهم (مرداد ماه 1403 الی مرداد ماه 1404) بالغ بر 34.000 میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) به منظور تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی منتشر کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با انتشار 15 فقره اوراق گواهی سپرده خاص برای شرکتهای گروه صنعتی بارز، داروسازی فارابی، سولیکو کاله، کویر تایر، لاستیک بارز کردستان، آرانماشین توس، فارمدپلاست پویان، مدیتکسیس، فارمد، صنایع بستهبندی فرآوردههای شیری پگاه، ایراندار، ایراندوچرخ، الکتروموتور تیز برش سهند، شیر پاستوریزه پگاه تهران و صبا پگاه لرستان، جمعا به مبلغ حدود 34.000 میلیارد ریال به عنوان بانک پیشرو و مبدع این اوراق در مسیر تامین منابع مورد نیاز این شرکتها بهمنظور پیشبرد برنامههای توسعهای اقدام کرده است.
شایان ذکر است، در حال حاضر شرکتهای دیگری از این بانک درخواست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص داشتهاند که این درخواستها در کارگروههای مشترک تخصصی در دست بررسی قرار دارد و در صورت داشتن توجیهات فنی و اقتصادی و تصویب درخواستها، نسبت به انتشار اوراق اقدام میشود.
گفتنی است، این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و نرخ سود علیالحساب آن ۲۵ درصد پیشبینی شده است و با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی منتشر میشود.