تامین مالی 34.000 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی توسط بانک رفاه کارگران در دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با انتشار 15 فقره اوراق گواهی سپرده خاص برای شرکت‌های گروه صنعتی بارز، داروسازی فارابی، سولیکو کاله، کویر تایر، لاستیک بارز کردستان، آران‌ماشین توس، فارمدپلاست پویان، مدی‌تکسیس، فارمد، صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه، ایراندار، ایران‌دوچرخ، الکتروموتور تیز برش سهند، شیر پاستوریزه پگاه تهران و صبا پگاه لرستان، جمعا به مبلغ حدود 34.000 میلیارد ریال به عنوان بانک پیشرو و مبدع این اوراق در مسیر تامین منابع مورد نیاز این شرکت‌ها به‌منظور پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اقدام کرده است.

شایان ذکر است، در حال حاضر شرکت‌های دیگری از این بانک درخواست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص داشته‌اند که این درخواست‌ها در کارگروه‌های مشترک تخصصی در دست بررسی قرار دارد و در صورت داشتن توجیهات فنی و اقتصادی و تصویب درخواست‌ها، نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌شود.

گفتنی است، این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و نرخ سود علی‌الحساب آن ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است و با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی منتشر می‌شود.