دکتر للـهگانی در جلسه شورای هماهنگی مجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس:
حمایت بانک رفاه کارگران از توسعه زیرساختها و ارتقای رفاه کارگران در استان فارس ادامه دارد
دکتر اسماعیل للـهگانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت: استان فارس ظرفیت ویژهای برای توسعه دارد و با همافزایی و تشریک مساعی میتوانیم پروژهها و طرحهای زیرساختی را بیشتر از گذشته به اجرا درآوریم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه گانی با اعلام این مطلب در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس افزود : بانک رفاه کارگران، به عنوان مجموعه ای برخاسته از بطن جامعه کارگری، خود را موظف به ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به این قشر زحمتکش میداند و در این مسیر با تمام توان تلاش میکند نقشآفرین باشد.
مدیرعامل بانک پس از استماع دغدغهها و چالشهای مسئولان دستگاههای استانی وزارت تعاون و نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گفت: بانک رفاه در سه محور کارفرمایی، درمان و حمایت از کارگران و بازنشستگان، سطح خدمات و حمایتهای خود را گسترش داده است.
وی در تشریح این محورها اظهار داشت: برای نیل به توسعه کلان، درونزا و پایدار اقتصاد کشور، بانک رفاه در زمینه حمایت از کارفرمایان، حوزه بیمهای و اقشار آسیبپذیر به ویژه کارگران و مستمریبگیران برنامهریزی و اقدامات جدی انجام داده و اعتقاد راسخ دارد در صورتی که از این بخشها حمایت ویژه صورت گیرد چرخهای صنعت و اقتصاد به حرکت در می آید .
دکتر للـه گانی با اشاره به ظرفیت بانک رفاه برای تأمین سرمایه در گردش پروژهها و طرحهای عمرانی گفت: ابزارهای نوین تأمین مالی، از جمله اوراق سپرده سرمایهگذاری خاص، زمینه مناسبی برای حمایت از تولید فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه استان فارس پس از تهران دومین مقصد حوزه درمان کشور است، افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات، زیرساختها و بیمارستانهای موجود پاسخگوی نیازها نیستند و اقدام عاجل در این زمینه ضروری است. بانک رفاه همواره بانک حوزه سلامت بوده و برای توسعه این بخش نیز از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
در ادامه، دکتر للـه گانی به حمایت بانک رفاه از کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بانک رفاه با ارائه خدمات و محصولات متنوع، از جمله طرح امید رفاه، سامانههای بتا، کارت رفاهی، وایب و تسهیلات قرضالحسنه غیرحضوری، تلاش کرده سهم قابل توجهی در رفع دغدغههای این قشر داشته باشد.
وی افزود: بانک رفاه ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه غیرحضوری به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت میکند و در تلاش برای افزایش این مبلغ با هماهنگی نهادهای مربوطه است.
مدیرعامل بانک در پایان درباره حمایت از مسکن جامعه کارگری اظهار داشت: بانک رفاه ظرفیتهای لازم برای حمایت و پرداخت تسهیلات مسکن به کارگران را دارد و آماده همکاری است.
آقای بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز طی سخنانی با قدردانی از اقدام ارزشمند بانک رفاه در توسعه زیرساختی استان به ویژه بخش کارگری اظهار داشت: استان فارس به عنوان یکی از استانهای پهناور کشور زمینه توسعه بیش از پیش را دارد و انجام اقدامات حمایتی این بانک نظیر حمایت مالی از افتتاح و بهره برداری از مجموعه ورزشی کارکری استان گواهی از اهتمام بانک در کمک به رفاه جامعه کارگری است.