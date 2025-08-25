حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است و فولاد مبارکه در این عرصه پیشگام بوده و توانسته است با اقدامات خود، مسیر جدیدی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی باز کند.

وی افزود: راه‌اندازی نیروگاه ۱۲ مگاواتی فولاد مبارکه اقدامی راهبردی است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی مجموعه و جلوگیری از کاهش تولید در شرایط بحرانی، امکان فروش مازاد انرژی تولیدی به شبکه برق کشور را نیز فراهم کرده است. این رویکرد، یک مدل نوین سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که می‌تواند به عنوان الگویی الهام‌بخش برای سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد.

الزام بر نگاه خلاقانه و سرمایه‌گذاری هوشمندانه

حسینی‌کیا ادامه داد: اهمیت این اقدام زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم صنعت کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ابتکار عمل فولاد مبارکه نشان می‌دهد که می‌توان با نگاه خلاقانه و سرمایه‌گذاری هوشمندانه، هم تولید را پایدار نگه داشت و هم به اقتصاد ملی کمک کرد.

وی تاکید کرد: امروز لازم است سرمایه‌ها به جای ورود به بازارهای موازی همچون مسکن، ارز، سکه و طلا، به سمت تکمیل زنجیره‌های تولیدی از جمله زنجیره فولاد هدایت شوند. چنین اقدامی می‌تواند توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری ملی را به دنبال داشته باشد.

ارزیابی عملکرد وزارت صمت در مجلس

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد وزارت صمت نیز گفت: ارزیابی عملکرد این وزارتخانه باید با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر، ناترازی انرژی و نوسانات ارزی انجام شود. هرچند تلاش وزیر و همکاران او بر این بوده که چراغ صنعت خاموش نشود، اما مشکلات جدی همچنان پابرجاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم تخصیص تسهیلات بانکی، نوسانات ارزی و مشکلات مربوط به تأمین انرژی از جمله چالش‌هایی است که گریبان صنعت را گرفته است. بنابراین وزارت صمت باید بسته‌های مشوق ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و کارآفرینان تدوین کند تا انگیزه مضاعفی در بخش تولید ایجاد شود.

