ابوالفضل حجازی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بر اهمیت گردشگری به عنوان منبعی مهم برای تأمین ارز کشور تاکید کرد و گفت: صنعت هتلداری نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و پس از دو تا سه سال فعالیت سودآور خواهد بود. گردشگری و توریسم می‌تواند منابع ارزی کشور را به شکل قابل‌توجهی تأمین کند.

حجازی با اشاره به اهمیت تخصص مدیران گردشگری در استان‌ها اظهار کرد: مدیران این حوزه باید کاملاً مرتبط و متخصص باشند، در غیر این صورت به صنعت گردشگری آسیب وارد می‌شود.

به گفته وی، در استان قم طی سال‌های گذشته، جز استاندار فعلی، سایر استانداران توجه چندانی به توسعه گردشگری و هتلداری نداشتند.

وی وضعیت هتل‌داری در قم را نامطلوب توصیف کرد و گفت: در این استان هیچ هتل چهار ستاره واقعی و هیچ هتل پنج ستاره‌ فعالی وجود ندارد. همچنین سه پروژه هتل پنج ستاره در قم متوقف شده‌اند و اجازه تکمیل آن‌ها داده نمی‌شود که علت آن را بی‌توجهی، کارشکنی و حسادت برخی مدیران دانست.

حجازی تصریح کرد: برخی از مدیران در این حوزه دارای نگرش‌های قدیمی هستند که مانع پیشرفت صنعت گردشگری می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی فرودگاه قم اظهار کرد: با ایجاد فرودگاه قم و در کنار آن توسعه هتل‌های چهار و پنج ستاره استاندارد، ظرفیت جذب ۵ تا ۵۰ میلیون گردشگر مذهبی در این شهر وجود دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم امکانات مذکور ماندگاری گردشگران در قم بسیار کم است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: کمبود هتل‌های استاندارد در کشور حس می‌شود و وضعیت هتل‌داری چندان مطلوب نیست، همچنین در زمینه بوم‌گردی نیز شرایط مناسب نیست و باید توسعه یابد.

انتهای پیام/