تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی و وکالتیسازی حساب در بانک ملت برای دور جدید فروش محصولات سایپا
بانک ملت برای دور جدید فروش محصولات شرکت سایپا، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بدون سود برای تامین وجه ودیعه و خدمت حساب وکالتی را به متقاضیان ارائه می کند.
بر اساس این گزارش، امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه 300 میلیون تومانی بدون ضامن و بدون سود به صورت قرضالحسنه برای تامین وجه ودیعه به تمامی متقاضیان و از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت فراهم شده است.
در این دوره از فروش، مبلغ مسدودی در حساب وکالتی طرح عادی 400 میلیون تومان از سوی شرکت سایپا اعلام شده است.