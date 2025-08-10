خبرگزاری کار ایران
تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی و وکالتی‌سازی حساب در بانک ملت برای دور جدید فروش محصولات سایپا

تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی و وکالتی‌سازی حساب در بانک ملت برای دور جدید فروش محصولات سایپا
بانک ملت برای دور جدید فروش محصولات شرکت سایپا، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بدون سود برای تامین وجه ودیعه و خدمت حساب وکالتی را به متقاضیان ارائه می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اطلاعیه فروش جدید شرکت سایپا، در این دوره از فروش استفاده از راهکار حساب‌های وکالتی در دستور کار قرار گرفته است و متقاضیان می توانند تا ساعت 24 روز چهارشنبه 22 مردادماه 1404 از طریق مراجعه به شعب یا پیشخوان الکترونیک بانک ملت نسبت به وکالتی سازی و تأمین وجه ودیعه در حساب بانکی خود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه 300 میلیون تومانی بدون ضامن و بدون سود به صورت قرض‌الحسنه برای تامین وجه ودیعه به تمامی متقاضیان و از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت فراهم شده است.

در این دوره از فروش، مبلغ مسدودی در حساب وکالتی طرح عادی 400 میلیون تومان از سوی شرکت سایپا اعلام شده است.

 

