فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور؛
با هدف کشف استعدادها در طراحی وسایل حمل و نقل آینده
مسابقه طراحی مفهومی وسیله نقلیه پرواز عمودی (eVTOL) در دو مرحله طراحی شده است؛ مرحله اول این مسابقه شامل ارسال طرحهای مفهومی و داوری آثار است که شرکتکنندگان باید حداکثر تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ آثار خود را از طریق سامانه اینترنتی kermanmotor.com/evtol ارسال کنند. همچنین افراد میتوانند به صورت گروهی (حداکثر سه نفر) در مسابقه شرکت کنند. آثار ارسالی باید مطابق با قالب مشخص شده در فراخوان آماده و بارگذاری شوند.
به گزارش ایلنا، کرمان موتور در راستای نقش پیشگام خود در توسعه نوآوری و طراحی در صنعت خودروسازی کشور، مسابقه طراحی مفهومی وسیله نقلیه پرواز عمودی (eVTOL) را برگزار میکند. این مسابقه با هدف شناسایی و حمایت از طراحان خلاق، ایدهپردازان جوان و علاقهمندان به طراحی مفهومی محصولات آینده برگزار میشود.
مسابقه کرمان موتور، فرصتی برای خلاقیت و رشد
مرحله دوم به آثار برگزیده اختصاص دارد. در این مرحله، طراحان منتخب وارد مرحله منتورینگ تخصصی توسط تیم فنی کرمان موتور خواهند شد و در مدت حدود یک ماه، فرصت دارند تا طرحهای خود را تکمیل و ارتقاء دهند. در پایان، از طرحهای برتر در سومین رویداد فرصتهای نوآوری و فناوری کرمان موتور (Kitonext) که در پاییز 1404 برگزار خواهد شد، به صورت ویژه تقدیر میشود.
کرمان موتور مسابقه طراحی مفهومی eVTOL با تأکید بر استفاده از نوآوری و فناوریهای روز دنیا در صنعت حمل و نقل با هدف جذب و آموزش استعدادهای برتر از بین دانشجویان، فارغالتحصیلان و علاقهمندان به طراحی صنعتی، مهندسی، هنر و رشتههای مرتبط برگزار خواهد کرد.
علاقهمندان تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ برای ارسال طرحهای خود مهلت دارند؛ همچنین برای پاسخ به پرسشها و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با آدرس ایمیل ito@kermanmotorco.com در ارتباط باشند.
گامی در مسیر آینده حمل و نقل
کرمان موتور با برگزاری این مسابقه، در تلاش است بستری فراهم آورد تا ذهنهای خلاق ایرانی، در طراحی آینده حمل و نقل نقشی مؤثر ایفا کنند. این مسابقه برای علاقهمندان به این حوزه فرصتی برای یادگیری، دیده شدن و مشارکت در آینده صنعت خواهد بود.
علاقهمندان به شرکت و ثبت نام در مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور برای ثبت نام و ارسال آثار به نشانی kermanmotor.com/evtol مراجعه کنند.