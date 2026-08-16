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اعلام قریب‌الوقوع انحلال قسد و پایان «اداره خودمختار» در شمال سوریه

اعلام قریب‌الوقوع انحلال قسد و پایان «اداره خودمختار» در شمال سوریه
کد خبر : 1826703
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یکی از فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، اعلام کرد این گروه طی روزهای آینده انحلال نیروهای خود و پایان فعالیت «اداره خودمختار» در شمال شرق سوریه را اعلام خواهد کرد؛ اقدامی که همزمان با ادامه روند ادغام نیروهای قسد در ارتش و نهادهای دولتی سوریه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمود برخدان، فرمانده تیپ کوبانی و مسئول ارتباط با ائتلاف بین‌المللی، به روزنامه ترکیه‌ای «زمان» گفت: «در روزهای آینده انحلال قسد را اعلام خواهیم کرد و اداره خودمختار نیز پایان خواهد یافت.» وی افزود مرحله جدید بر پایه «یک میهن، یک پرچم، یک دولت و یک ارتش» شکل خواهد گرفت.

این فرمانده قسد گفت روند ادغام نیروهای این گروه در ارتش سوریه پیشرفت کرده و حدود ۱۰ هزار نیروی کرد تاکنون به ارتش پیوسته‌اند؛ رقمی که ممکن است به ۱۲ هزار نفر برسد. وی در عین حال ادعاهای مربوط به وجود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی قسد را رد کرد و این آمار را غیرواقعی دانست.

این اظهارات در حالی مطرح شده که سرنوشت نهایی یگان‌های مدافع خلق کرد همچنان مشخص نیست. برخدان مدعی شد روند تحویل سلاح و ادغام در ساختار سوریه از نظر نظری تکمیل شده است.

وی همچنین با اشاره به روند خلع سلاح در ترکیه، از اقدامات رجب طیب اردوغان و دولت باغچلی حمایت کرد و گفت تحولات کنونی می‌تواند فراتر از سوریه، بر معادلات منطقه در عراق و ایران نیز تأثیر بگذارد.

برخدان تأکید کرد نادیده گرفتن کردها به حل بحران‌های منطقه کمک نمی‌کند و مشارکت آنها در تعیین آینده منطقه ضروری است.

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