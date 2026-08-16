روسیه از تصرف دو شهرک در دونتسک و خارکیف خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه، امروز- یکشنبه- اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل دو شهرک «کودییفکا» در منطقه خارکیف و «پیرشوماریفکا» در دونتسک را به دست گرفته‌اند.

مسکو اعلام کرد این دو شهرک در جریان عملیات تهاجمی نیروهای گروه «شمال» تصرف شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از وارد شدن خسارات سنگین به نیروهای اوکراینی در چند محور خبر داد و مدعی شد در جریان این عملیات‌ها تا ۲۵۰ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شده و شماری خودرو، تجهیزات زرهی و توپخانه منهدم شده است.

به ادعای مسکو، پدافند هوایی روسیه نیز ۱۴ بمب هدایت‌شونده، یک موشک «هیمارس» ساخت آمریکا، ۹ موشک کروز دوربرد «فلامینگو» و یک‌هزار و ۴۷۸ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد نیروهای این کشور مواضع چهار تیپ مکانیزه، یک تیپ دریایی و یک یگان مرزی اوکراین را هدف قرار داده و بیش از ۲۱۰ نظامی اوکراینی و شماری تجهیزات نظامی، از جمله یک نفربر آمریکایی «ام۱۱۳»، را منهدم کرده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای روسیه مواضع اوکراین در منطقه سومی، از جمله تأسیسات سوخت و انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کارخانه‌های تولید و انبارهای پهپادهای دوربرد و قایق‌های بدون سرنشین را نیز هدف قرار داده‌اند.

مسکو همچنین از حمله به محل استقرار نیروهای اوکراینی و نیروهای خارجی در ۱۵۹ منطقه و وارد شدن خسارت به چندین تیپ تهاجمی و هوابرد اوکراین در مناطق دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا خبر داد.

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