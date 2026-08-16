سلاح جدید در دست اوکراین؛ پهپادهای انگلیسی به عمق روسیه رسیدند
گزارشها از استفاده اوکراین از پهپادهای ساخت انگلیس در حملات عمقی علیه روسیه، از گسترش توان کییف برای ضربه زدن به زیرساختهای حیاتی مسکو حکایت دارد؛ اقدامی که همزمان بر نقش مستقیمتر کشورهای غربی در جنگ تأکید میکند.
به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی «تایمز» به نقل از منابع نظامی و دفاعی گزارش داد ارتش اوکراین برای نخستین بار از پهپادهای ساخت انگلیس برای حملات دوربرد به اهداف نظامی و صنعتی در عمق خاک روسیه استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، اوکراین طی شش ماه گذشته از پهپادهایی استفاده کرده که توسط دو شرکت انگلیسی طراحی و تولید شدهاند؛ اقدامی که نشاندهنده گسترش همکاری نظامی لندن و کییف است.
یکی از این پهپادها «نیان» نام دارد که توسط شرکت «کالین-لینز»، زیرمجموعه BAE Systems، توسعه یافته و بیش از ۲۴۰ کیلومتر برد دارد. پهپاد دوم که نام آن اعلام نشده، میتواند تا حدود ۹۶۰ کیلومتر پرواز کند و برای حمله به زیرساختها و مراکز نظامی و صنعتی در عمق روسیه به کار گرفته میشود.
منابع اوکراینی مدعی شدهاند این پهپادها پالایشگاههای نفت در مناطق ولگوگراد و یاروسلاول، پایگاههای دریایی، مراکز لجستیکی و شبکههای حملونقل روسیه را هدف قرار دادهاند. به نوشته تایمز، این حملات تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد پوند خسارت اقتصادی به روسیه وارد کرده و در برخی مناطق موجب کمبود سوخت و اختلال در تأمین برق شده است.
هشدار درباره واکنش روسیه
یک مقام ارشد دفاعی انگلیس هشدار داد مسکو ممکن است در واکنش به حمایت لندن از حملات پهپادی اوکراین، حملات سایبری، عملیات جاسوسی و دیگر اقدامات ترکیبی علیه انگلیس را افزایش دهد.
تحلیلگران نیز احتمال دادهاند روسیه در صورت تشدید حملات دوربرد اوکراین، کارخانههای تولید پهپاد در انگلیس را اهداف مشروع اعلام کند.
با وجود این تهدیدها، وزارت دفاع انگلیس بر ادامه حمایت نظامی از کییف تأکید کرده و از ارسال بیش از ۱۵۰ هزار پهپاد به اوکراین در سال جاری و ارائه سامانههای پیشرفته برای مقابله با پدافند هوایی روسیه خبر داده است.