هشدار زودهنگام عربستان در جازان؛ انصارالله از حمله به مواضع سعودی خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، دفاع مدنی عربستان اعلام کرد سامانه ملی هشدار زودهنگام در شرایط اضطراری در جازان فعال شده، اما درباره ماهیت تهدید توضیح بیشتری نداد.

همزمان، انصارالله اعلام کرد مواضع و تجمعات نظامی وابسته به عربستان در منطقه المخا در جنوب غرب یمن و استان مأرب در مرکز این کشور را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است؛ حملاتی که تلفاتی بر جا گذاشته و شماری از انبارها و تجهیزات نظامی را منهدم کرده است.

عربستان تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است.

در همین حال، نیروهای مقاومت ملی یمن اعلام کردند انصارالله حملات موشکی و پهپادی جدیدی را علیه شهر المخا در استان تعز انجام داده و یکی از موشک‌ها در خیابان برق این شهر سقوط کرده است.

مقام‌های محلی دولت یمن نیز گفتند انصارالله شامگاه شنبه با شش موشک بالستیک و چهار پهپاد مناطق مسکونی مأرب را هدف قرار داده که بر اثر آن شماری از غیرنظامیان زخمی و به منازل و خودروها خسارت وارد شده است. به گفته این مقام‌ها، یک نانوایی نیز در جریان این حملات هدف قرار گرفته است.

تنش‌ها پس از آن تشدید شد که انصارالله، عربستان را به حمله به فرودگاه صنعا برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی متهم کرد. این گروه در واکنش، از محاصره دریایی عربستان و حمله به نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ و تأسیسات نفتی این کشور خبر داد.

انصارالله از سال ۲۰۱۴ کنترل بخش‌های گسترده‌ای از شمال یمن، از جمله صنعا و الحدیده، را در اختیار دارد. ائتلافی به رهبری عربستان نیز از سال ۲۰۱۵ برای حمایت از دولت یمن وارد جنگ شد.

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