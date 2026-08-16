به گزارش ایلنا، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در روند تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای برقراری ارتباط مستقیم با فرماندهی سپاه پاسداران ایران، نقش واسطه‌ای کلیدی ایفا کرده است.

بر اساس جزئیاتی که وبگاه آمریکایی «آکسیوس» منتشر کرده، واشنگتن در جریان مذاکرات با تهران با این پرسش روبه‌رو بود که چه کسی در ایران اختیار واقعی تصمیم‌گیری را در اختیار دارد. از این رو، دولت آمریکا برای دسترسی به سردار احمد وحیدی، فرمانده سپاه، به بارزانی روی آورد.

بارزانی به دلیل سابقه حضور و تحصیل در ایران، تسلط به زبان فارسی و روابط نزدیک با مقام‌های ایرانی و فرماندهان سپاه، از ارتباطات گسترده‌ای در تهران برخوردار است و همزمان روابط نزدیکی با طرف آمریکایی دارد.

بر اساس این گزارش ادعایی، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در اوایل ماه مه از بارزانی خواست زمینه ارتباط مستقیم با سردار وحیدی را فراهم کند. چهار روز بعد، یکی از مسئولان سپاه به دفتر بارزانی در اقلیم کردستان رفت و ارتباط تلفنی رمزگذاری‌شده‌ای میان او و سردار وحیدی برقرار شد.

سردار وحیدی در این تماس اعلام کرد که موضع سپاه با مذاکرات همسو است و حل بحران از طریق مذاکره را ترجیح می‌دهد. پس از آن، بارزانی به انتقال پیام میان دو طرف ادامه داد.

تلاش برای دیدار محرمانه

اکسیوس در ادامه مدعی شد: این ارتباط‌ها تا جایی پیش رفت که تلاش شد با میانجیگری بارزانی، نشست محرمانه‌ای میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا در اقلیم کردستان برگزار شود، اما نگرانی تهران از احتمال شناسایی محل نشست توسط دستگاه اطلاعاتی اسرائیل مانع از برگزاری آن شد.

به این ترتیب، اقلیم کردستان برای مدتی به کانالی غیرعلنی میان واشنگتن و فرماندهی سپاه تبدیل شد؛ مسیری که آمریکا از آن برای دسترسی مستقیم‌تر به یکی از مراکز مهم قدرت در ایران استفاده می‌کرد.

تنگه هرمز؛ مانع اصلی

پس از شکست مذاکرات، بارزانی بار دیگر به طرف آمریکایی پیشنهاد کرد برای ازسرگیری ارتباطات میان دو طرف کمک کند، اما برت مک‌گورک، مشاور پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، معتقد است مشکل اصلی دیگر یافتن میانجی نیست، بلکه موضع ایران درباره تنگه هرمز است؛ موضوعی که به گفته او بعید است در کوتاه‌مدت تغییر کند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز تأکید کرده تصمیم درباره باز یا بسته ماندن تنگه هرمز با ایران است. عباس عراقچی، وزیر خارجه، نیز گفته تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق پاکستان و قطر به معنای آغاز مذاکرات جدید نیست و هنوز تصمیمی برای ازسرگیری گفت‌وگوها گرفته نشده است.

در همین حال، رضا نقدی، مشاور ارشد سردار وحیدی، موضعی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده و از احتمال ادامه رویارویی تا روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا سخن گفته است.

این تحولات نشان می‌دهد واشنگتن با کمک بارزانی توانسته مسیر ارتباطی مستقیمی با فرماندهی سپاه ایجاد کند، اما برقراری این ارتباط لزوماً به معنای حل اختلافات تهران و واشنگتن نیست؛ به‌ویژه در موضوع تنگه هرمز که همچنان یکی از مهم‌ترین گره‌های روابط دو طرف است.

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