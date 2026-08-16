حملات مجدد موشکی و پهپادی انصار الله به المخا و مارب
انصار الله یمن بار دیگر تجمعات وابسته به عربستان را در منطقه المخا و استان مارب هدف حمله قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری سبا، انصار الله یمن بار دیگر تجمعات وابسته به عربستان را در منطقه المخا و استان مارب هدف حمله قرار داد.
یک منبع نظامی به خبرگزاری سبا گفت که نیروهای انصار الله به تجمعات نظامی وابسته به عربستان در منطقه المخا و استان مارب حمله کردند.
این منبع افزود که این حملات با چند موشک بالستیک و پهپاد انجام شده است.
منبع نظامی مذکور تصریح کرد که حملات با دقت و به صورت مستقیم به اهداف اصابت کرده و شماری کشته و زخمی برجا گذاشته است.