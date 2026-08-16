خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حملات مجدد موشکی و پهپادی انصار الله به المخا و مارب

حملات مجدد موشکی و پهپادی انصار الله به المخا و مارب
کد خبر : 1826641
لینک کوتاه کپی شد.

انصار الله یمن بار دیگر تجمعات وابسته به عربستان را در منطقه المخا و استان مارب هدف حمله قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری سبا، انصار الله یمن بار دیگر تجمعات وابسته به عربستان را در منطقه المخا و استان مارب هدف حمله قرار داد.

 یک منبع نظامی به خبرگزاری سبا گفت که نیروهای انصار الله به تجمعات نظامی وابسته به عربستان در منطقه المخا و استان مارب حمله کردند.

این منبع افزود که این حملات با چند موشک بالستیک و پهپاد انجام شده است.

منبع نظامی مذکور تصریح کرد که حملات با دقت و به صورت مستقیم به اهداف اصابت کرده و شماری کشته و زخمی برجا گذاشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر